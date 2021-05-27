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Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных
Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных - РИА Новости, 27.05.2021
Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных
В доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных проводят обыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:27
2021-05-27T10:34
владимир ильиных
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
оренбург
происшествия
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УФА, 27 мая — РИА Новости. В доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных проводят обыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В оперативных мероприятиях, по словам собеседника агентства, участвуют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.Позднее в пресс-службе главы администрации города рассказали, что Ильиных находится на больничном. Все его заместители продолжают исполнять свои обязанности.Там также отметили, что в мэрию не поступала информация о проводимых правоохранителями мероприятий в администрации и за ее пределами, в том числе у сотрудников.Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга в феврале 2020 года.
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владимир ильиных, министерство внутренних дел рф (мвд россии), оренбург, происшествия

Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных

09:27 27.05.2021 (обновлено: 10:34 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 27 мая — РИА Новости. В доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных проводят обыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В оперативных мероприятиях, по словам собеседника агентства, участвуют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.
Позднее в пресс-службе главы администрации города рассказали, что Ильиных находится на больничном. Все его заместители продолжают исполнять свои обязанности.
Там также отметили, что в мэрию не поступала информация о проводимых правоохранителями мероприятий в администрации и за ее пределами, в том числе у сотрудников.
Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга в феврале 2020 года.
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