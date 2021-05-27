https://ria.ru/20210527/obysk-1734358060.html

Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных

Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных - РИА Новости, 27.05.2021

Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных

В доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных проводят обыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:27

2021-05-27T09:27

2021-05-27T10:34

владимир ильиных

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

оренбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 27 мая — РИА Новости. В доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных проводят обыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В оперативных мероприятиях, по словам собеседника агентства, участвуют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.Позднее в пресс-службе главы администрации города рассказали, что Ильиных находится на больничном. Все его заместители продолжают исполнять свои обязанности.Там также отметили, что в мэрию не поступала информация о проводимых правоохранителями мероприятий в администрации и за ее пределами, в том числе у сотрудников.Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга в феврале 2020 года.

https://ria.ru/20210525/otstavka-1733764188.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ильиных, министерство внутренних дел рф (мвд россии), оренбург, происшествия