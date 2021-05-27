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В ЛНР заявили о трех обстрелах в четверг со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о трех обстрелах в четверг со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.05.2021

В ЛНР заявили о трех обстрелах в четверг со стороны ВСУ

Украинские силовики в четверг три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили журналистам в пресс-службе Народной... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T23:01

2021-05-27T23:01

2021-05-27T23:01

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о трех обстрелах в среду со стороны ВС Украины."По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, украинские силовики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Березовское, Калиново-Борщеватое и Донецкий."Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется", - добавил представитель пресс-службы оборонного ведомства.Он уточнил, что факты обстрелов ЛНР довела представителям украинской стороны в СЦКК для принятия мер и исключения обвинения ЛНР в провокациях.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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https://ria.ru/20210524/vooruzheniya-1733692555.html

https://ria.ru/20210525/gibel-1733857118.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, здоровье - общество, минск, оон, в мире