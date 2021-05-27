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Вывеска нотариуса. - РИА Новости, 1920
Федеральная нотариальная палата: нотариусы советуют
https://ria.ru/20210527/notariusy-1734421755.html
Еще два нотариальных действия стали доступны онлайн
Еще два нотариальных действия стали доступны онлайн - РИА Новости, 27.05.2021
Еще два нотариальных действия стали доступны онлайн
На портале Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru) появились две новых онлайн-услуги - заказ свидетельства верности перевода и депонирование денежных... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:25
2021-05-27T14:25
федеральная нотариальная палата: нотариусы советуют
нотариусы
константин корсик
федеральная нотариальная палата
общество
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. На портале Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru) появились две новых онлайн-услуги - заказ свидетельства верности перевода и депонирование денежных средств для расчета по сделке, сообщает пресс-служба ФНП.Заказать услуги можно на портале ФНП в разделе "Удаленные нотариальные действия", авторизовавшись в личном кабинете. Для этого достаточно иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Список удостоверяющих центров, где можно получить УКЭП, можно найти на сайте Минцифры (digital.gov.ru) Ранее в личном кабинете на портале ФНП стали доступны такие удаленные нотариальные действия, как получение выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, обеспечение доказательств в сети интернет, принятие на депозит нотариуса безналичных денежных средств для исполнения обязательств, передача электронных документов от одних физических или юридических лиц к другим и совершение исполнительной надписи.После получения уведомления о том, что запрос принят в работу, необходимо оплатить услугу. В результате заявитель получит электронный документ, удостоверенный УКЭП нотариуса. Можно также получить документ в бумажном формате."В ближайшее время ожидается запуск в работу еще двух удаленных нотариальных действий: принятие на хранение электронных документов и конвертация электронного документа из одного формата в другой с сохранением его юридической силы. Потенциальная востребованность этих двух нотариальных действий ожидается очень высокой, и будет расти с проникновением процессов цифровизации в гражданский оборот. Особое значение удаленный формат обращения к нотариусу имеет для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ", - приводится в сообщении комментарий президента ФНП Константина Корсика.
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нотариусы, константин корсик, федеральная нотариальная палата, общество

Еще два нотариальных действия стали доступны онлайн

14:25 27.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. На портале Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru) появились две новых онлайн-услуги - заказ свидетельства верности перевода и депонирование денежных средств для расчета по сделке, сообщает пресс-служба ФНП.
Заказать услуги можно на портале ФНП в разделе "Удаленные нотариальные действия", авторизовавшись в личном кабинете. Для этого достаточно иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Список удостоверяющих центров, где можно получить УКЭП, можно найти на сайте Минцифры (digital.gov.ru)
Ранее в личном кабинете на портале ФНП стали доступны такие удаленные нотариальные действия, как получение выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, обеспечение доказательств в сети интернет, принятие на депозит нотариуса безналичных денежных средств для исполнения обязательств, передача электронных документов от одних физических или юридических лиц к другим и совершение исполнительной надписи.
После получения уведомления о том, что запрос принят в работу, необходимо оплатить услугу. В результате заявитель получит электронный документ, удостоверенный УКЭП нотариуса. Можно также получить документ в бумажном формате.
Нотариус - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 03:00Федеральная нотариальная палата: нотариусы советуют
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"В ближайшее время ожидается запуск в работу еще двух удаленных нотариальных действий: принятие на хранение электронных документов и конвертация электронного документа из одного формата в другой с сохранением его юридической силы. Потенциальная востребованность этих двух нотариальных действий ожидается очень высокой, и будет расти с проникновением процессов цифровизации в гражданский оборот. Особое значение удаленный формат обращения к нотариусу имеет для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ", - приводится в сообщении комментарий президента ФНП Константина Корсика.
 
Федеральная нотариальная палата: нотариусы советуютНотариусыКонстантин КорсикФедеральная нотариальная палатаОбщество
 
 
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