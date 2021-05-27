https://ria.ru/20210527/notariusy-1734421755.html

Еще два нотариальных действия стали доступны онлайн

Еще два нотариальных действия стали доступны онлайн - РИА Новости, 27.05.2021

Еще два нотариальных действия стали доступны онлайн

На портале Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru) появились две новых онлайн-услуги - заказ свидетельства верности перевода и депонирование денежных... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:25

2021-05-27T14:25

2021-05-27T14:25

федеральная нотариальная палата: нотариусы советуют

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константин корсик

федеральная нотариальная палата

общество

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. На портале Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru) появились две новых онлайн-услуги - заказ свидетельства верности перевода и депонирование денежных средств для расчета по сделке, сообщает пресс-служба ФНП.Заказать услуги можно на портале ФНП в разделе "Удаленные нотариальные действия", авторизовавшись в личном кабинете. Для этого достаточно иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Список удостоверяющих центров, где можно получить УКЭП, можно найти на сайте Минцифры (digital.gov.ru) Ранее в личном кабинете на портале ФНП стали доступны такие удаленные нотариальные действия, как получение выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, обеспечение доказательств в сети интернет, принятие на депозит нотариуса безналичных денежных средств для исполнения обязательств, передача электронных документов от одних физических или юридических лиц к другим и совершение исполнительной надписи.После получения уведомления о том, что запрос принят в работу, необходимо оплатить услугу. В результате заявитель получит электронный документ, удостоверенный УКЭП нотариуса. Можно также получить документ в бумажном формате."В ближайшее время ожидается запуск в работу еще двух удаленных нотариальных действий: принятие на хранение электронных документов и конвертация электронного документа из одного формата в другой с сохранением его юридической силы. Потенциальная востребованность этих двух нотариальных действий ожидается очень высокой, и будет расти с проникновением процессов цифровизации в гражданский оборот. Особое значение удаленный формат обращения к нотариусу имеет для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ", - приводится в сообщении комментарий президента ФНП Константина Корсика.

https://realty.ria.ru/20210420/moshenniki-1728986749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нотариусы, константин корсик, федеральная нотариальная палата, общество