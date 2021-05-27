https://ria.ru/20210527/nenormalnost-1734400257.html
Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым
Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым - РИА Новости, 27.05.2021
Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым
В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту республики, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:48
2021-05-27T12:48
2021-05-27T17:17
владимир путин
москва
грузия
анджей дуда
дмитрий песков
польша
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_401:0:3094:1515_1920x0_80_0_0_4d274c2de823d16904083d9ed5282079.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне глава Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором".Он подчеркнул, что Россия — дружелюбное, сильное, уверенное в себе и абсолютно самостоятельное государство."И обладая этими качествами, Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", — отметил представитель Кремля.По его словам, ненависть к Москве не дает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость.Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал страну "врагом свободы".Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210527/polsha-1734343035.html
https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html
москва
грузия
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_297:0:2838:1906_1920x0_80_0_0_3c5bdd50c5127af6322d0fedc8a84cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, грузия, анджей дуда, дмитрий песков, польша, политика, россия