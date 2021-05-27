https://ria.ru/20210527/nenormalnost-1734400257.html

Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым

Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым - РИА Новости, 27.05.2021

Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым

В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту республики, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:48

2021-05-27T12:48

2021-05-27T17:17

владимир путин

москва

грузия

анджей дуда

дмитрий песков

польша

политика

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне глава Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором".Он подчеркнул, что Россия — дружелюбное, сильное, уверенное в себе и абсолютно самостоятельное государство."И обладая этими качествами, Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", — отметил представитель Кремля.По его словам, ненависть к Москве не дает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость.Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал страну "врагом свободы".Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210527/polsha-1734343035.html

https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html

москва

грузия

польша

россия

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владимир путин, москва, грузия, анджей дуда, дмитрий песков, польша, политика, россия