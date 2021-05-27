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Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым
Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым - РИА Новости, 27.05.2021
Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым
В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту республики, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:48
2021-05-27T17:17
владимир путин
москва
грузия
анджей дуда
дмитрий песков
польша
политика
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне глава Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором".Он подчеркнул, что Россия — дружелюбное, сильное, уверенное в себе и абсолютно самостоятельное государство."И обладая этими качествами, Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", — отметил представитель Кремля.По его словам, ненависть к Москве не дает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость.Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал страну "врагом свободы".Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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владимир путин, москва, грузия, анджей дуда, дмитрий песков, польша, политика, россия

Песков назвал заявление президента Польши о России неприемлемым

12:48 27.05.2021 (обновлено: 17:17 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне глава Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором".
"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия — дружелюбное, сильное, уверенное в себе и абсолютно самостоятельное государство.
"И обладая этими качествами, Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", — отметил представитель Кремля.
По его словам, ненависть к Москве не дает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость.
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Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал страну "врагом свободы".
Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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