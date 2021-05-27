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Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном
Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном - РИА Новости, 27.05.2021
Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:19
2021-05-27T18:16
россия
обсе
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.Он включает в себя следующие три пункта:По его словам, размещение наблюдателей необходимо, чтобы оба государства были уверены, что одна из сторон не приближается к границе. Он добавил, что речь идет об участке госграницы Сотк — Хознавар. Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу между двумя государствами. В Ереване, в свою очередь, назвали инцидент провокацией и отметили, что солдат взяли в плен, когда они проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части на приграничном участке в Гегаркуникской области.Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян.Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.Безопасность на ряде участков автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html
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россия, обсе, азербайджан, армения, в мире

Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном

17:19 27.05.2021 (обновлено: 18:16 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.
Он включает в себя следующие три пункта:
  • быстрый отвод военных подразделений от армяно-азербайджанской границы обеими сторонами;
  • размещение на границе международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну — сопредседателя Минской группы (Франция или США);
  • уточнение границы при участии международных посредников.
Азербайджанский военный у входа на территорию Албано-удинского христианского храма-монастыря Агоглан в селе Хусулу Лачинского района - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
13:28
В МИД Азербайджана назвали причину напряженности на границе с Арменией
По его словам, размещение наблюдателей необходимо, чтобы оба государства были уверены, что одна из сторон не приближается к границе. Он добавил, что речь идет об участке госграницы Сотк — Хознавар.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу между двумя государствами. В Ереване, в свою очередь, назвали инцидент провокацией и отметили, что солдат взяли в плен, когда они проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части на приграничном участке в Гегаркуникской области.
Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян.
Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.
Безопасность на ряде участков автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
10:10
Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
 
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