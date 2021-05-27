Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном
17:19 27.05.2021 (обновлено: 18:16 27.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.
Он включает в себя следующие три пункта:
По его словам, размещение наблюдателей необходимо, чтобы оба государства были уверены, что одна из сторон не приближается к границе. Он добавил, что речь идет об участке госграницы Сотк — Хознавар.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу между двумя государствами. В Ереване, в свою очередь, назвали инцидент провокацией и отметили, что солдат взяли в плен, когда они проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части на приграничном участке в Гегаркуникской области.
Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян.
Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.
Безопасность на ряде участков автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.