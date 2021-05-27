https://ria.ru/20210527/nablyudateli-1734464131.html

Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном

Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном - РИА Новости, 27.05.2021

Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:19

2021-05-27T17:19

2021-05-27T18:16

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.Он включает в себя следующие три пункта:По его словам, размещение наблюдателей необходимо, чтобы оба государства были уверены, что одна из сторон не приближается к границе. Он добавил, что речь идет об участке госграницы Сотк — Хознавар. Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу между двумя государствами. В Ереване, в свою очередь, назвали инцидент провокацией и отметили, что солдат взяли в плен, когда они проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части на приграничном участке в Гегаркуникской области.Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян.Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.Безопасность на ряде участков автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.

https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html

https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734365699.html

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