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МЦД-4 разгрузит самую загруженную станцию Подмосковья

МЦД-4 разгрузит самую загруженную станцию Подмосковья - РИА Новости, 27.05.2021

МЦД-4 разгрузит самую загруженную станцию Подмосковья

Самую загруженную для электричек станцию Железнодорожная в Московской области сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которую построят по... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T20:23

2021-05-27T20:23

2021-05-27T20:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Самую загруженную для электричек станцию Железнодорожная в Московской области сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которую построят по соседству. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".МЦД-4 откроют в конце 2023 года. Диаметр напрямую свяжет платформы Апрелевка и Железнодорожная. Андрей Воробьев отметил, что президент России Владимир Путин дал добро на строительство МЦД-3 и МЦД-4. Четвертый диаметр позволит открыть новую станцию Ольгино, проект находится в процессе разработки."Сегодня XXI век – это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики", – заявил губернатор.На новую платформу переведут часть пассажирского потока. Поэтому запуск станции особенно важен для жителей микрорайона Ольгино, которые отрезаны от остального города железной дорогой. Саму станцию Ольгино по плану построят в 2023 году.В часы пик на МЦД-4 электропоезда будут ходить с меньшим интервалом, в 2024-м он сократится до пяти минут.Открытие нового диаметра улучшит железнодорожное сообщение не только в Балашихе, но также и в Реутове, Одинцове, Наро-Фоминске.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)