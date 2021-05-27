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МЦД-4 разгрузит самую загруженную станцию Подмосковья
МЦД-4 разгрузит самую загруженную станцию Подмосковья - РИА Новости, 27.05.2021
МЦД-4 разгрузит самую загруженную станцию Подмосковья
Самую загруженную для электричек станцию Железнодорожная в Московской области сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которую построят по... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T20:23
2021-05-27T20:23
2021-05-27T20:23
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Самую загруженную для электричек станцию Железнодорожная в Московской области сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которую построят по соседству. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".МЦД-4 откроют в конце 2023 года. Диаметр напрямую свяжет платформы Апрелевка и Железнодорожная. Андрей Воробьев отметил, что президент России Владимир Путин дал добро на строительство МЦД-3 и МЦД-4. Четвертый диаметр позволит открыть новую станцию Ольгино, проект находится в процессе разработки."Сегодня XXI век – это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики", – заявил губернатор.На новую платформу переведут часть пассажирского потока. Поэтому запуск станции особенно важен для жителей микрорайона Ольгино, которые отрезаны от остального города железной дорогой. Саму станцию Ольгино по плану построят в 2023 году.В часы пик на МЦД-4 электропоезда будут ходить с меньшим интервалом, в 2024-м он сократится до пяти минут.Открытие нового диаметра улучшит железнодорожное сообщение не только в Балашихе, но также и в Реутове, Одинцове, Наро-Фоминске.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Самую загруженную для электричек станцию Железнодорожная в Московской области сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которую построят по соседству. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"
.
МЦД-4 откроют в конце 2023 года. Диаметр напрямую свяжет платформы Апрелевка и Железнодорожная. Андрей Воробьев отметил, что президент России Владимир Путин дал добро на строительство МЦД-3 и МЦД-4. Четвертый диаметр позволит открыть новую станцию Ольгино, проект находится в процессе разработки.
"Сегодня XXI век – это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики", – заявил губернатор.
На новую платформу переведут часть пассажирского потока. Поэтому запуск станции особенно важен для жителей микрорайона Ольгино, которые отрезаны от остального города железной дорогой. Саму станцию Ольгино по плану построят в 2023 году.
В часы пик на МЦД-4 электропоезда будут ходить с меньшим интервалом, в 2024-м он сократится до пяти минут.
Открытие нового диаметра улучшит железнодорожное сообщение не только в Балашихе, но также и в Реутове, Одинцове, Наро-Фоминске.