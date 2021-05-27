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Производство мороженого "Инмарко" для России могут приостановить
Производство мороженого "Инмарко" для России могут приостановить - РИА Новости, 27.05.2021
Производство мороженого "Инмарко" для России могут приостановить
Компания Unilever, один из ведущих производителей потребительских товаров повседневного спроса в мире, допускает возможность приостановки с 1 июня линий по... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:38
2021-05-27T17:23
тула
омск
россия
unilever
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Компания Unilever, один из ведущих производителей потребительских товаров повседневного спроса в мире, допускает возможность приостановки с 1 июня линий по выпуску мороженого для российского рынка на предприятиях в Туле и Омске, если срок запуска маркировки мороженого не будет меняться, сообщил РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever в России, Украине и Беларуси Артем Брижицкий."Компания ООО "Юнилевер Русь", в портфель которой входит мороженое брендов "Инмарко", заявляет, что с 1 июня с большой долей вероятности вынуждена будет приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним", - сказал Брижицкий.Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года.Брижицкий указал, что Unilever как законопослушная компания не может пойти на нарушение вступающего в силу регулирования и будет соблюдать его в полной мере. "Простой фабрик будет касаться производства для российского рынка (не экспортных позиций) и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов", - сообщил собеседник агентства."Кроме того, типографии также пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки. По предварительной оценке, время простоя наших линий может составить 10 дней", - добавил он. Брижицкий подчеркнул, что компания делает все возможное, чтобы дефицита мороженого не случилось, а маркировка товаров была проведена как можно скорее.Вместе с тем, по его словам, рост расходов поставщиков (типографий) потенциально может отразиться и на ценах на мороженое. "Особенно на фоне и без того непростой ситуации этого года, когда мы наблюдаем рост цен на сырье и материалы на внутреннем рынке, а импортная составляющая нашей продукции также подорожала на фоне изменения валютного курса", - заметил представитель Unilever.С точки зрения поставок, продолжил он, сложности могут возникать только в связи с появлением третьего участника процесса маркировки - типографий. Так, для продукции в гибкой упаковке код будет наноситься непосредственно в типографии. Последние, указал Брижицкий, являются посредником между государством и компанией, что усложняет процесс обмена данными - и именно от них будет зависит корректность нанесение кодов."Передача данных для маркировки из государственной системы, в которой работает производитель, в отдельную систему для типографий также вызывает ряд сложностей: например, при проблемах в одной из систем, может возникнуть сбой в передаче заказов с кодами в типографию и производитель будет вынужден пересоздавать заказ. Для продукции в твердой упаковке (например, в ванночках) код будет наноситься непосредственно на фабриках, но как уже говорилось, монтаж этого оборудования закончится не ранее 1 июля 2021 года", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210519/morozhenoe-1732924640.html
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тула, омск, россия, unilever, экономика

Производство мороженого "Инмарко" для России могут приостановить

16:38 27.05.2021 (обновлено: 17:23 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Компания Unilever, один из ведущих производителей потребительских товаров повседневного спроса в мире, допускает возможность приостановки с 1 июня линий по выпуску мороженого для российского рынка на предприятиях в Туле и Омске, если срок запуска маркировки мороженого не будет меняться, сообщил РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever в России, Украине и Беларуси Артем Брижицкий.
"Компания ООО "Юнилевер Русь", в портфель которой входит мороженое брендов "Инмарко", заявляет, что с 1 июня с большой долей вероятности вынуждена будет приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним", - сказал Брижицкий.
Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года.
Брижицкий указал, что Unilever как законопослушная компания не может пойти на нарушение вступающего в силу регулирования и будет соблюдать его в полной мере. "Простой фабрик будет касаться производства для российского рынка (не экспортных позиций) и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов", - сообщил собеседник агентства.
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"Кроме того, типографии также пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки. По предварительной оценке, время простоя наших линий может составить 10 дней", - добавил он. Брижицкий подчеркнул, что компания делает все возможное, чтобы дефицита мороженого не случилось, а маркировка товаров была проведена как можно скорее.
Вместе с тем, по его словам, рост расходов поставщиков (типографий) потенциально может отразиться и на ценах на мороженое. "Особенно на фоне и без того непростой ситуации этого года, когда мы наблюдаем рост цен на сырье и материалы на внутреннем рынке, а импортная составляющая нашей продукции также подорожала на фоне изменения валютного курса", - заметил представитель Unilever.
С точки зрения поставок, продолжил он, сложности могут возникать только в связи с появлением третьего участника процесса маркировки - типографий. Так, для продукции в гибкой упаковке код будет наноситься непосредственно в типографии. Последние, указал Брижицкий, являются посредником между государством и компанией, что усложняет процесс обмена данными - и именно от них будет зависит корректность нанесение кодов.
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"Передача данных для маркировки из государственной системы, в которой работает производитель, в отдельную систему для типографий также вызывает ряд сложностей: например, при проблемах в одной из систем, может возникнуть сбой в передаче заказов с кодами в типографию и производитель будет вынужден пересоздавать заказ. Для продукции в твердой упаковке (например, в ванночках) код будет наноситься непосредственно на фабриках, но как уже говорилось, монтаж этого оборудования закончится не ранее 1 июля 2021 года", - заключил собеседник агентства.
 
ТулаОмскРоссияUnileverЭкономика
 
 
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