https://ria.ru/20210527/moda-1733600679.html

Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир моды

Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир моды - РИА Новости, 27.05.2021

Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир моды

Автомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот.

2021-05-27T14:00

2021-05-27T14:00

2021-05-27T16:54

общество

антон шапарин

ян хайцеэр

голливуд

история

культура

авто

стиль

мода

искусство

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Голливуд, хиппи и гонки: Как автомобили влияли на мир моды Автомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот. audio/mpeg

Голливуд, хиппи и гонки: Как автомобили влияли на мир моды Автомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот. audio/mpeg

Ян Хайцеэр и Антон Шапарин — руководители Национального автомобильного союза. Они не будут говорить про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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общество, антон шапарин, ян хайцеэр, голливуд, история, культура, авто, стиль, мода, искусство, аудио, подкаст