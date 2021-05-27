https://ria.ru/20210527/moda-1733600679.html
Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир моды
Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир моды - РИА Новости, 27.05.2021
Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир моды
Автомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот.
2021-05-27T14:00
2021-05-27T14:00
2021-05-27T16:54
общество
антон шапарин
ян хайцеэр
голливуд
история
культура
авто
стиль
мода
искусство
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Голливуд, хиппи и гонки: Как автомобили влияли на мир моды
Автомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот.
audio/mpeg
Голливуд, хиппи и гонки: Как автомобили влияли на мир моды
Автомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот.
audio/mpeg
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин — руководители Национального автомобильного союза. Они не будут говорить про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, антон шапарин, ян хайцеэр, голливуд, история, культура, авто, стиль, мода, искусство, аудио, подкаст
Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир моды
14:00 27.05.2021 (обновлено: 16:54 27.05.2021)
Автомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот.