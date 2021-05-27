https://ria.ru/20210527/misis-1733980719.html

Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков

Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков - РИА Новости, 27.05.2021

Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков

Наночастицы для точной доставки антибиотиков в очаг инфекции создали ученые НИТУ "МИСиС". По их словам, использование подобных наноматериалов позволяет... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T03:00

2021-05-27T03:00

2021-05-27T08:01

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Наночастицы для точной доставки антибиотиков в очаг инфекции создали ученые НИТУ "МИСиС". По их словам, использование подобных наноматериалов позволяет уменьшить дозу антибиотика в некоторых случаях в 6-7 раз, благодаря чему снижаются и нагрузка на организм, и скорость адаптации патогенов к лекарствам. Результаты опубликованы в журнале American Chemical Society Applied Materials Interfaces.Потребление антибиотиков, по словам ученых, растет во всем мире, что связано с увеличением заболеваемости населения, появлением новых инфекций и нерегулируемым потреблением безрецептурных лекарств. Постоянное использование антибиотиков провоцирует у микробов развитие устойчивости к ним – сегодня против многих бактериальных патогенов большинство традиционных антибиотиков бессильны, отметили специалисты. Однако для получения нового антибиотика требуется 10-20 лет исследований и клинических испытаний, а медикаментозная терапия, как сообщили ученые, до сих пор остается основным методом борьбы с инфекциями. Один из путей решения проблемы – антимикробные наногибриды, помогающие преодолеть сопротивляемость патогенов лекарствам без побочных эффектов для пациента. Главное преимущество таких препаратов, по словам ученых, состоит в серьезном уменьшении дозы антибиотика, что снижает нагрузку на организм и замедляет развитие устойчивости у микробов.Наночастицы, предназначенные для адресной доставки антибиотика к очагу инфекции, разработали ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии и Института биохимии им. Баха. По их словам, новый наногибрид на основе гексагонального нитрида бора (h-BN) с частицами серебра показал высокую бактерицидную и противогрибковую активность. Новые наногибриды, как подчеркнули исследователи, способны уничтожать бактериальные и грибковые популяции, используя намного меньше активного вещества, чем существующие на рынке антибиотики. В некоторых случаях эта разница достигает 6-7 раз. Например, минимальная концентрация гентамицина против штамма E.Coli U-122 равна 256 мг/л, тогда как наногибрид с тем же препаратом достигает аналогичного эффекта при 40 мг/л."Использование частиц серебра позволяет добиться дополнительного бактерицидного эффекта. Наночастицы, загруженные гентамицином, показали эффективность против 38 типов штаммов бактерий кишечной палочки, а после высаживания частиц серебра на их поверхность это число выросло до 47", – отметила Гудзь.Кроме того, полученные наночастицы могут, по словам ученых, нести повышенный "груз" антибиотиков и легко проникать в ткани из кровеносной системы и обратно, обеспечивая непрерывную доставку лекарств в очаг заражения. Препараты, как сообщили ученые, прошли лабораторные тесты на более чем 50 бактериальных и грибковых культурах.В настоящее время научный коллектив продолжает доклинические испытания новых наногибридов. Исследование ведется в рамках проекта РНФ № 20-19-00120.

https://ria.ru/20210526/dgtu-1733837438.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мисис