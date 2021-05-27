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ЕС не хочет отдавать Минск в руки России, заявили в МИД Австрии
ЕС не хочет отдавать Минск в руки России, заявили в МИД Австрии - РИА Новости, 27.05.2021
ЕС не хочет отдавать Минск в руки России, заявили в МИД Австрии
ЕС стратегически хочет приблизить к себе Белоруссию, а не отдавать ее в руки России, заявил в четверг глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:20
2021-05-27T12:20
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
александер шалленберг
ryanair
мид австрии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
вильнюс
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. ЕС стратегически хочет приблизить к себе Белоруссию, а не отдавать ее в руки России, заявил в четверг глава МИД Австрии Александер Шалленберг."То, чего мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать ее в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации "или-или", - сказал Шалленберг журналистaм перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Порту."В конце концов, мы хотим - и это наша цель - слышать Белоруссию ближе к нам, а не оттолкнуть ее. Это стратегический вызов, перед которым мы стоим. Но в текущей ситуации я считаю верным и соразмерным как ограничение воздушного сообщения, так и дальнейшие санкции", - добавил министр.По его словам, осуществленное Минском фактически "воздушное пиратство" показывает, насколько в действительности велик страх президента Александра Лукашенко "перед собственными гражданами".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210527/maas-1734382730.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, александер шалленберг, ryanair, мид австрии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, вильнюс, в мире

ЕС не хочет отдавать Минск в руки России, заявили в МИД Австрии

12:20 27.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. ЕС стратегически хочет приблизить к себе Белоруссию, а не отдавать ее в руки России, заявил в четверг глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"То, чего мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать ее в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации "или-или", - сказал Шалленберг журналистaм перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Порту.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
11:29
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"В конце концов, мы хотим - и это наша цель - слышать Белоруссию ближе к нам, а не оттолкнуть ее. Это стратегический вызов, перед которым мы стоим. Но в текущей ситуации я считаю верным и соразмерным как ограничение воздушного сообщения, так и дальнейшие санкции", - добавил министр.
По его словам, осуществленное Минском фактически "воздушное пиратство" показывает, насколько в действительности велик страх президента Александра Лукашенко "перед собственными гражданами".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
11:02
Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияАлександер ШалленбергRyanairМИД АвстрииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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