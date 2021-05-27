https://ria.ru/20210527/minoborony-1734416977.html

Минобороны подготовило предложения по реализации послания президента

Минобороны подготовило предложения по реализации послания президента - РИА Новости, 27.05.2021

Минобороны подготовило предложения по реализации послания президента

В правительство России поступили инициативные предложения Минобороны России по реализации мер для повышения качества жизни граждан, предусмотренных посланием... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:07

2021-05-27T14:07

2021-05-27T14:07

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

правительство рф

политика

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В правительство России поступили инициативные предложения Минобороны России по реализации мер для повышения качества жизни граждан, предусмотренных посланием президента.В документе, с содержанием которого удалось ознакомиться РИА Новости, речь идет о целом ряде сфер, куда оборонное ведомство готово вносить значимый вклад, включая социальную.В частности, министерство предлагает строительство и реконструкцию учреждений дошкольного и школьного образования, спортивных объектов, жилищного фонда военных городков и населенных пунктов, "где объекты Минобороны России являются зачастую единственной существующей инфраструктурой, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации в закрытых административно-территориальных образованиях".В рамках совершенствования "информационной составляющей", Минобороны готово участвовать в создании "универсальных цифровых платформ инвентаризации, учета, контроля качества и количества всех видов энергоресурсов".Развивать транспортную инфраструктуру страны оборонное ведомство предлагает за счет участия в строительстве и ремонте автомобильных дорог, обеспечивающих готовность объектов военной инфраструктуры.Среди других предложений военного ведомства значится также "решение задач по охране окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям путем ликвидации загрязнений на территориях военных объектов, строительства и реконструкции очистных сооружений и систем водоснабжения, модернизации котельных путем их перевода на экологичные и энергоэффективные виды топлива".Для достижения целей послания по военно-патриотическому воспитанию граждан Минобороны готово создать сеть культурно-досуговых центров молодежи.При этом развивать военное образование ведомство предлагает посредством "создания сети военных учебных центров при гражданских учреждениях высшего образования и обновления материально-технической базы".

https://ria.ru/20210519/putin-1732947601.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), правительство рф, политика