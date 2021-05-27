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МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу
МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу - РИА Новости, 27.05.2021
МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу
В российском МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:41
2021-05-27T21:41
2021-05-27T21:42
москва
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В российском МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу.Ранее в СМИ появились сообщения, что США уведомили РФ, что не вернутся в Договор по открытому небу.Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения, в российском министерстве указали, что "в МИД подтвердили".
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москва, россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша