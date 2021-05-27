https://ria.ru/20210527/mid-1734504458.html

МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу

МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу - РИА Новости, 27.05.2021

МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу

В российском МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T21:41

2021-05-27T21:41

2021-05-27T21:42

москва

россия

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В российском МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу.Ранее в СМИ появились сообщения, что США уведомили РФ, что не вернутся в Договор по открытому небу.Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения, в российском министерстве указали, что "в МИД подтвердили".

москва

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша