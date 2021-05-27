https://ria.ru/20210527/mid-1734459140.html

МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении

МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении - РИА Новости, 27.05.2021

МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении

Власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:57

2021-05-27T16:57

2021-05-27T17:00

россия

владимир титов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559675_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22cbb24f4bc8b7a21fc8e2b0b37e7a3e.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора замглавы МИД Владимира Титова и государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе британской стороны."Обсуждено текущее состояние российско-британских отношений. С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов. Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге", - говорится в сообщении.Кроме того, дипломаты РФ и Великобритании обменялись мнениями "по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине". В позитиве отмечена сохраняющаяся положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве, настрой на дальнейшее укрепление связей в культурно-гуманитарной сфере, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210523/velikobritaniya-1733499948.html

https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир титов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире