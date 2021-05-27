Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/mid-1734459140.html
МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении
МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении - РИА Новости, 27.05.2021
МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении
Власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:57
2021-05-27T17:00
россия
владимир титов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559675_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22cbb24f4bc8b7a21fc8e2b0b37e7a3e.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора замглавы МИД Владимира Титова и государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе британской стороны."Обсуждено текущее состояние российско-британских отношений. С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов. Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге", - говорится в сообщении.Кроме того, дипломаты РФ и Великобритании обменялись мнениями "по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине". В позитиве отмечена сохраняющаяся положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве, настрой на дальнейшее укрепление связей в культурно-гуманитарной сфере, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210523/velikobritaniya-1733499948.html
https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559675_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_fa478d1918b78209cc3d8a7bdf4a69c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир титов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире

МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении

16:57 27.05.2021 (обновлено: 17:00 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве
Автомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора замглавы МИД Владимира Титова и государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе британской стороны.
Корабли ВМФ России
23 мая, 03:33
Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один
"Обсуждено текущее состояние российско-британских отношений. С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов. Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге", - говорится в сообщении.
Кроме того, дипломаты РФ и Великобритании обменялись мнениями "по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине". В позитиве отмечена сохраняющаяся положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве, настрой на дальнейшее укрепление связей в культурно-гуманитарной сфере, добавили в министерстве.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 16:29
В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
 
РоссияВладимир ТитовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния