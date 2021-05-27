https://ria.ru/20210527/mid-1734459140.html
МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении
МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении - РИА Новости, 27.05.2021
МИД призвал Британию скорректировать политику на российском направлении
Власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:57
2021-05-27T16:57
2021-05-27T17:00
россия
владимир титов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559675_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22cbb24f4bc8b7a21fc8e2b0b37e7a3e.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора замглавы МИД Владимира Титова и государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе британской стороны."Обсуждено текущее состояние российско-британских отношений. С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов. Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге", - говорится в сообщении.Кроме того, дипломаты РФ и Великобритании обменялись мнениями "по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине". В позитиве отмечена сохраняющаяся положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве, настрой на дальнейшее укрепление связей в культурно-гуманитарной сфере, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210523/velikobritaniya-1733499948.html
https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559675_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_fa478d1918b78209cc3d8a7bdf4a69c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир титов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире