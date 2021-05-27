https://ria.ru/20210527/mchs-1734425117.html

Саперы МЧС подорвали возле Керчи 37 авиабомб времен войны

Саперы МЧС подорвали возле Керчи 37 авиабомб времен войны - РИА Новости, 27.05.2021

Саперы МЧС подорвали возле Керчи 37 авиабомб времен войны

Сразу около 40 крупных боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:44

2021-05-27T14:44

2021-05-27T14:44

россия

керчь

великая отечественная война (1941-1945)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сразу около 40 крупных боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в том числе две фугасные авиационные бомбы весом по 1000 килограммов и 12 авиабомб весом по 500 килограммов, уничтожили саперы МЧС России возле Керчи, рассказали РИА Новости в министерстве.Ранее сообщалось, что пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" приступили к разминированию территории крепости в Керчи, а их коллеги из Невского спасательного центра (Санкт-Петербург) в Калининградской области. В составе отряда "Лидер" 20 саперов, три единицы техники и два робототехнических комплекса."Тридцать семь боеприпасов были обнаружены группой Центра по проведению спасательных операций особо риска "Лидер" в районе Керченской крепости", - сказал собеседник агентства.По его словам, в уничтоженном арсенале находились две фугасные авиационные бомбы ФАБ-1000, 12 ФАБ-500, одна ФАБ-100, две ФАБ-50, две АО-2,5, а также 18 зажигательных авиабомб ЗАБ-2,5. Суммарный вес всех взрывоопасных предметов – более восьми тонн."Работы были выполнены с соблюдением необходимых мер безопасности. Все взрывоопасные предметы уничтожены, ущерба окружающей среде, инфраструктуре и населению не нанесено", - резюмировал собеседник агентства.Одной из самых крупных операций пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.

https://ria.ru/20210506/bomba-1731339896.html

https://ria.ru/20210518/zakhoronenie-1732743229.html

россия

керчь

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россия, керчь, великая отечественная война (1941-1945), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)