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Шоубиз
https://ria.ru/20210527/mamaev-1734436838.html
Экс-супруга Павла Мамаева объяснила, почему после тюрьмы он был идеальным
Экс-супруга Павла Мамаева объяснила, почему после тюрьмы он был идеальным - РИА Новости, 27.05.2021
Экс-супруга Павла Мамаева объяснила, почему после тюрьмы он был идеальным
Бывшая жена Павла Мамаева Алана в шоу "Алена, блин!" рассказала, как тюрьма повлияла на их отношения. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:43
2021-05-27T16:43
спорт
шоубиз
развод
знаменитости
звезды
павел мамаев
семья
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бывшая жена Павла Мамаева Алана в шоу "Алена, блин!" рассказала, как тюрьма повлияла на их отношения.По словам девушки, Мамаев многое переосмыслил, пока был в заключении. "В семейных отношениях ему это пошло на пользу. Он стал лучше", — считает Алана. После выхода футболиста из-за решетки в их жизни была идиллия. "Он вышел идеальным мужем. Хотя очень редко, когда семьи сохраняются после отсидки", — говорит бывшая жена футболиста. Алана также призналась, что спортсменов стоило наказать за совершенное, но само наказание, по ее мнению, было "несправедливым".Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками избиения Дениса Пака. Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре 2019 года он был освобожден по УДО. Алана и Павел поженились в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась. Алана подала на развод из-за измен мужа.
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спорт, развод, знаменитости, звезды, павел мамаев, семья

Экс-супруга Павла Мамаева объяснила, почему после тюрьмы он был идеальным

16:43 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСупруга футболиста Павла Мамаева
Супруга футболиста Павла Мамаева - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бывшая жена Павла Мамаева Алана в шоу "Алена, блин!" рассказала, как тюрьма повлияла на их отношения.
По словам девушки, Мамаев многое переосмыслил, пока был в заключении. "В семейных отношениях ему это пошло на пользу. Он стал лучше", — считает Алана.
После выхода футболиста из-за решетки в их жизни была идиллия.
"Он вышел идеальным мужем. Хотя очень редко, когда семьи сохраняются после отсидки", — говорит бывшая жена футболиста.
Алана также призналась, что спортсменов стоило наказать за совершенное, но само наказание, по ее мнению, было "несправедливым".
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками избиения Дениса Пака. Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре 2019 года он был освобожден по УДО.
Алана и Павел поженились в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась. Алана подала на развод из-за измен мужа.
Ирина Меладзе и ее дочь Инга Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
14:50Шоубиз
Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети
 
ШоубизСпортРазводЗнаменитостизвездыПавел МамаевСемья
 
 
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