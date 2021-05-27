https://ria.ru/20210527/mamaev-1734436838.html

Экс-супруга Павла Мамаева объяснила, почему после тюрьмы он был идеальным

Экс-супруга Павла Мамаева объяснила, почему после тюрьмы он был идеальным - РИА Новости, 27.05.2021

Экс-супруга Павла Мамаева объяснила, почему после тюрьмы он был идеальным

Бывшая жена Павла Мамаева Алана в шоу "Алена, блин!" рассказала, как тюрьма повлияла на их отношения. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:43

2021-05-27T16:43

2021-05-27T16:43

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бывшая жена Павла Мамаева Алана в шоу "Алена, блин!" рассказала, как тюрьма повлияла на их отношения.По словам девушки, Мамаев многое переосмыслил, пока был в заключении. "В семейных отношениях ему это пошло на пользу. Он стал лучше", — считает Алана. После выхода футболиста из-за решетки в их жизни была идиллия. "Он вышел идеальным мужем. Хотя очень редко, когда семьи сохраняются после отсидки", — говорит бывшая жена футболиста. Алана также призналась, что спортсменов стоило наказать за совершенное, но само наказание, по ее мнению, было "несправедливым".Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками избиения Дениса Пака. Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре 2019 года он был освобожден по УДО. Алана и Павел поженились в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась. Алана подала на развод из-за измен мужа.

https://ria.ru/20210527/meladze-1734423450.html

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спорт, развод, знаменитости, звезды, павел мамаев, семья