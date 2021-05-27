https://ria.ru/20210527/mali-1734374976.html

Военные освободили временного президента и премьера Мали

Военные освободили временного президента и премьера Мали - РИА Новости, 27.05.2021

Военные освободили временного президента и премьера Мали

Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уан, ранее задержанные военными, освобождены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:00

2021-05-27T11:00

2021-05-27T11:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уан, ранее задержанные военными, освобождены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя вооруженных сил."Временный президент и премьер-министр (Мали) были освобождены сегодня ночью около 1.30 по местному времени (04.30 мск). Мы сдержали свое слово", - заявил неназванный представитель вооруженных сил.Члены семей политиков подтвердили их освобождение, передает агентство.Ранее советник главы военного совета и вице-президента Ассими Гоита Баба Сиссе заявил, что освобождение "состоится постепенно по соображениям безопасности".Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Как сообщил РИА Новости малийский военный источник, Гоита уведомил посредническую делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), что военный совет возьмет на себя управление страной.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.

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