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Военные освободили временного президента и премьера Мали
Военные освободили временного президента и премьера Мали - РИА Новости, 27.05.2021
Военные освободили временного президента и премьера Мали
Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уан, ранее задержанные военными, освобождены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:00
2021-05-27T11:00
бамако
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в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уан, ранее задержанные военными, освобождены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя вооруженных сил."Временный президент и премьер-министр (Мали) были освобождены сегодня ночью около 1.30 по местному времени (04.30 мск). Мы сдержали свое слово", - заявил неназванный представитель вооруженных сил.Члены семей политиков подтвердили их освобождение, передает агентство.Ранее советник главы военного совета и вице-президента Ассими Гоита Баба Сиссе заявил, что освобождение "состоится постепенно по соображениям безопасности".Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Как сообщил РИА Новости малийский военный источник, Гоита уведомил посредническую делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), что военный совет возьмет на себя управление страной.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.
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бамако, мали, в мире

Военные освободили временного президента и премьера Мали

11:00 27.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уан, ранее задержанные военными, освобождены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя вооруженных сил.
"Временный президент и премьер-министр (Мали) были освобождены сегодня ночью около 1.30 по местному времени (04.30 мск). Мы сдержали свое слово", - заявил неназванный представитель вооруженных сил.
Члены семей политиков подтвердили их освобождение, передает агентство.
Ранее советник главы военного совета и вице-президента Ассими Гоита Баба Сиссе заявил, что освобождение "состоится постепенно по соображениям безопасности".
Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.
Как сообщил РИА Новости малийский военный источник, Гоита уведомил посредническую делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), что военный совет возьмет на себя управление страной.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 18:58
Мали закрывает границы и вводит комендантский час, сообщили СМИ
Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.
 
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