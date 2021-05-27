https://ria.ru/20210527/maas-1734391097.html

Евросоюз показал готовность к диалогу с Россией, заявил Маас

Евросоюз показал готовность к диалогу с Россией, заявил Маас - РИА Новости, 27.05.2021

Евросоюз показал готовность к диалогу с Россией, заявил Маас

Евросоюз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, но нужна встречная реакция, заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:07

2021-05-27T12:07

2021-05-27T12:07

россия

хайко маас

евросоюз

сша

в мире

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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, но нужна встречная реакция, заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас."Есть достаточно тем, конфликтных тем, на которые нам нужно говорить, как ЕС, в последние месяцы мы очень ясно показали, что готовы к диалогу, но в Москве это тоже должно быть так", - сказал министр, добавив, что последние шаги РФ, в частности, запрет трех немецких НКО, "указывают на то, что Россия в настоящее время, кажется, не имеет большого интереса в диалоге" с ЕС."Мы хотим в дальнейшем переговоры и диалог, для этого саммит между президентами (России Владимиром) Путиным и (США Джо) Байденом также крайне важен, есть важные вопросы, вопросы разоружения и вплоть до вопросов, как мы можем интегрировать Россию в наши усилия по борьбе с изменением климата", - добавил Маас.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/peskov-1733986899.html

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россия, хайко маас, евросоюз, сша, в мире