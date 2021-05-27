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Евросоюз показал готовность к диалогу с Россией, заявил Маас
Евросоюз показал готовность к диалогу с Россией, заявил Маас - РИА Новости, 27.05.2021
Евросоюз показал готовность к диалогу с Россией, заявил Маас
Евросоюз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, но нужна встречная реакция, заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:07
2021-05-27T12:07
россия
хайко маас
евросоюз
сша
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, но нужна встречная реакция, заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас."Есть достаточно тем, конфликтных тем, на которые нам нужно говорить, как ЕС, в последние месяцы мы очень ясно показали, что готовы к диалогу, но в Москве это тоже должно быть так", - сказал министр, добавив, что последние шаги РФ, в частности, запрет трех немецких НКО, "указывают на то, что Россия в настоящее время, кажется, не имеет большого интереса в диалоге" с ЕС."Мы хотим в дальнейшем переговоры и диалог, для этого саммит между президентами (России Владимиром) Путиным и (США Джо) Байденом также крайне важен, есть важные вопросы, вопросы разоружения и вплоть до вопросов, как мы можем интегрировать Россию в наши усилия по борьбе с изменением климата", - добавил Маас.
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россия, хайко маас, евросоюз, сша, в мире

Евросоюз показал готовность к диалогу с Россией, заявил Маас

12:07 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, но нужна встречная реакция, заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Есть достаточно тем, конфликтных тем, на которые нам нужно говорить, как ЕС, в последние месяцы мы очень ясно показали, что готовы к диалогу, но в Москве это тоже должно быть так", - сказал министр, добавив, что последние шаги РФ, в частности, запрет трех немецких НКО, "указывают на то, что Россия в настоящее время, кажется, не имеет большого интереса в диалоге" с ЕС.
"Мы хотим в дальнейшем переговоры и диалог, для этого саммит между президентами (России Владимиром) Путиным и (США Джо) Байденом также крайне важен, есть важные вопросы, вопросы разоружения и вплоть до вопросов, как мы можем интегрировать Россию в наши усилия по борьбе с изменением климата", - добавил Маас.
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РоссияХайко МаасЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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