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"Лукойл" надеется на "небольшой штраф" из-за разлива нефти в Коми
"Лукойл" надеется на "небольшой штраф" из-за разлива нефти в Коми - РИА Новости, 27.05.2021
"Лукойл" надеется на "небольшой штраф" из-за разлива нефти в Коми
"Лукойл" провел все необходимые действия по устранению последствий разлива нефти в Коми и ожидает, что штраф будет относительно небольшим, сообщил... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:01
2021-05-27T16:10
россия
павел жданов
лукойл
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усинск
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Лукойл" провел все необходимые действия по устранению последствий разлива нефти в Коми и ожидает, что штраф будет относительно небольшим, сообщил вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов."Как вы знаете, мы провели все необходимые действия по устранению последствий оперативно и быстро, и эффект, по нашему мнению, был минимальный, поэтому мы надеемся, что в рамках тех законодательных требований, которые существует, штраф будет небольшой", - сказал он в ходе телефонной конференции компании.Он добавил, что пока преждевременно говорить о штрафе, так как нужно дождаться официальных результатов.В середине мая главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в Колве в 130 километрах от города Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода направлен персонал для ее локализации, а перекачка по трубопроводу остановлена. По данным Росприроднадзора, объем разлива составил 100 тонн, а в реку, по информации властей республики, попало не более 9 тонн. При этом вылившаяся жидкость содержала до 80% воды.После разлива СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). Ростехнадзор по итогам проверки приостановил на 60 дней действие нефтеколлектора, частью которого является трубопровод. Росприроднадзор после аварии также провел внеплановую проверку объектов компании "Лукойл-Коми", результаты расследования должны быть опубликованы в течение нескольких дней.
https://ria.ru/20210514/nefterazlivy-1732380127.html
https://ria.ru/20210519/rosprirodnadzor-1732969839.html
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россия, павел жданов, лукойл, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усинск

"Лукойл" надеется на "небольшой штраф" из-за разлива нефти в Коми

16:01 27.05.2021 (обновлено: 16:10 27.05.2021)
 
© Фото : @_svetlana__radionova_/InstagramМесто разлива нефтесодержащей жидкости в Коми
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : @_svetlana__radionova_/Instagram
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Лукойл" провел все необходимые действия по устранению последствий разлива нефти в Коми и ожидает, что штраф будет относительно небольшим, сообщил вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов.
"Как вы знаете, мы провели все необходимые действия по устранению последствий оперативно и быстро, и эффект, по нашему мнению, был минимальный, поэтому мы надеемся, что в рамках тех законодательных требований, которые существует, штраф будет небольшой", - сказал он в ходе телефонной конференции компании.
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Он добавил, что пока преждевременно говорить о штрафе, так как нужно дождаться официальных результатов.
В середине мая главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в Колве в 130 километрах от города Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода направлен персонал для ее локализации, а перекачка по трубопроводу остановлена. По данным Росприроднадзора, объем разлива составил 100 тонн, а в реку, по информации властей республики, попало не более 9 тонн. При этом вылившаяся жидкость содержала до 80% воды.
После разлива СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). Ростехнадзор по итогам проверки приостановил на 60 дней действие нефтеколлектора, частью которого является трубопровод. Росприроднадзор после аварии также провел внеплановую проверку объектов компании "Лукойл-Коми", результаты расследования должны быть опубликованы в течение нескольких дней.
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РоссияПавел ЖдановЛУКОЙЛСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Усинск
 
 
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