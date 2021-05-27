https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734403245.html

Экс-глава МИД Литвы назвал Лукашенко "президентом ОМОНа"

Экс-глава МИД Литвы назвал Лукашенко "президентом ОМОНа" - РИА Новости, 27.05.2021

Экс-глава МИД Литвы назвал Лукашенко "президентом ОМОНа"

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко сейчас в лучшем случае "президент ОМОНа", а не страны, его действия... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:01

2021-05-27T13:01

2021-05-27T13:01

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

линас линкявичюс

эво моралес

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко сейчас в лучшем случае "президент ОМОНа", а не страны, его действия министр назвал "сумасшедшими".Отношения между Белоруссией и Литвой резко ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair, летевшем и Вильнюса в Афины и экстренно севшем в Минске."Он был президентом Белоруссии, сейчас он президент в лучшем случае ОМОНа. Какие еще безумные поступки он совершит, чтобы утопить в грязи свою страну - покажет время. Время все это не вылечит, просто скорее толкнет в объятия России. Действовать для обновления нужно сейчас", - написал Линкявичюс в Twitter.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734341668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, линас линкявичюс, эво моралес, александр лукашенко, белоруссия, в мире