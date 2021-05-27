https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html
В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair
В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair - РИА Новости, 27.05.2021
В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair
В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует главу РФ Владимира Путина об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:07
2021-05-27T13:07
2021-05-27T13:07
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
политика
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37453006ad3d86bba74fea7a5ca3eeec.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует главу РФ Владимира Путина об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной россиянкой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой", - рассказал Песков.Он отметил, что, как правило, происходит обмен мнениями по ситуации в региональных точках напряжения, конфликтов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения.
https://ria.ru/20210527/sapega-1734361540.html
https://ria.ru/20210527/ataki-1734330556.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_050ac2d3f43408fc2434e6674f6757c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко
проинформирует главу РФ Владимира Путина
об истории с самолетом Ryanair
и ситуации с задержанной россиянкой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой", - рассказал Песков.
Он отметил, что, как правило, происходит обмен мнениями по ситуации в региональных точках напряжения, конфликтов.
"Но на этот раз, конечно, я думаю, что президент Лукашенко все же информирует президента об истории с самолетом. Конечно же, наверняка, будет затрагиваться и вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске", - добавил Песков.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения.