https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html

В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair

В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair - РИА Новости, 27.05.2021

В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair

В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует главу РФ Владимира Путина об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:07

2021-05-27T13:07

2021-05-27T13:07

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

политика

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37453006ad3d86bba74fea7a5ca3eeec.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует главу РФ Владимира Путина об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной россиянкой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой", - рассказал Песков.Он отметил, что, как правило, происходит обмен мнениями по ситуации в региональных точках напряжения, конфликтов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения.

https://ria.ru/20210527/sapega-1734361540.html

https://ria.ru/20210527/ataki-1734330556.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия