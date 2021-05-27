https://ria.ru/20210527/lenoblast-1734393622.html
Ленобласть на компенсации обманутым дольщикам выделит почти 4 млрд рублей
Ленобласть на компенсации обманутым дольщикам выделит почти 4 млрд рублей - РИА Новости, 27.05.2021
Ленобласть на компенсации обманутым дольщикам выделит почти 4 млрд рублей
Власти Ленинградской области намерены увеличить финансирование программы восстановления прав пострадавших участников строительства, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:15
2021-05-27T12:15
2021-05-27T12:15
ленинградская область
обманутые дольщики в россии
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены увеличить финансирование программы восстановления прав пострадавших участников строительства, сообщил заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.По его словам, на увеличение ассигнований на достройку или выплату компенсаций обманутым дольщикам предполагается выделить из регионального бюджета дополнительно 3,9 миллиарда рублей: по 450 миллионов рублей на 2022 и 2023 годы и по 1,5 миллиарда рублей на 2024 и 2025 годы. В текущем году на восстановление прав дольщиков направлены 3,6 миллиарда рублей."Речь идет о восстановлении прав участников строительства тех комплексов, по которым уже приняты решения наблюдательного Совета федерального Фонда защиты прав дольщиков под гарантии региона или которые ждут подтверждения финансирования. Советующее дополнительное соглашение с федеральным Фондом сейчас проходит согласование в администрации региона", — сказал Москвин.По его словам, заложенные в региональном бюджете средства будут направляться в федеральный Фонд только после отчета о расходовании предыдущих.Также возобновились переговоры с донорами-инвесторами о завершении строительства нескольких крупных и дорогих в достройке жилых комплексов. До середины лета планируется заключить до пяти соглашений с инвесторами по достройке домов, которые находятся в работе Фонда защиты прав дольщиков, но по которым еще нет решений.
https://ria.ru/20210521/kompleks-1733324862.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обманутые дольщики в россии, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости
. Власти Ленинградской области
намерены увеличить финансирование программы восстановления прав пострадавших участников строительства, сообщил заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.
По его словам, на увеличение ассигнований на достройку или выплату компенсаций обманутым дольщикам предполагается выделить из регионального бюджета дополнительно 3,9 миллиарда рублей: по 450 миллионов рублей на 2022 и 2023 годы и по 1,5 миллиарда рублей на 2024 и 2025 годы. В текущем году на восстановление прав дольщиков направлены 3,6 миллиарда рублей.
"Речь идет о восстановлении прав участников строительства тех комплексов, по которым уже приняты решения наблюдательного Совета федерального Фонда защиты прав дольщиков под гарантии региона или которые ждут подтверждения финансирования. Советующее дополнительное соглашение с федеральным Фондом сейчас проходит согласование в администрации региона", — сказал Москвин.
По его словам, заложенные в региональном бюджете средства будут направляться в федеральный Фонд только после отчета о расходовании предыдущих.
Также возобновились переговоры с донорами-инвесторами о завершении строительства нескольких крупных и дорогих в достройке жилых комплексов. До середины лета планируется заключить до пяти соглашений с инвесторами по достройке домов, которые находятся в работе Фонда защиты прав дольщиков, но по которым еще нет решений.
"Всего были заключены 16 договоров с инвесторами, шесть из них – в прошлом году. С начала года введены в строй семь проблемных домов: ЖК "Гармония" в деревне Старая Колтушского сельского поселения, ЖК "Сокол" в Мурино, ЖК "КудроВО" первая и вторая очереди, ЖК "Землянино" — все три строила компания "Патриот", ЖК "Витамин" в Мурино застройщика "Лидер", четвёртый корпус ЖК "Чистый ручей" в Сертолово застройщика "Петрострой". В этих домах свыше 3,5 тысячи квартир. До конца года планируется ввести еще около 15 проблемных домов. Также будут завершены шесть домов, которые достраивает региональный Фонд защиты прав дольщиков", — сказал Москвин.