https://ria.ru/20210527/lenoblast-1734393622.html

Ленобласть на компенсации обманутым дольщикам выделит почти 4 млрд рублей

Ленобласть на компенсации обманутым дольщикам выделит почти 4 млрд рублей - РИА Новости, 27.05.2021

Ленобласть на компенсации обманутым дольщикам выделит почти 4 млрд рублей

Власти Ленинградской области намерены увеличить финансирование программы восстановления прав пострадавших участников строительства, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:15

2021-05-27T12:15

2021-05-27T12:15

ленинградская область

обманутые дольщики в россии

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены увеличить финансирование программы восстановления прав пострадавших участников строительства, сообщил заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.По его словам, на увеличение ассигнований на достройку или выплату компенсаций обманутым дольщикам предполагается выделить из регионального бюджета дополнительно 3,9 миллиарда рублей: по 450 миллионов рублей на 2022 и 2023 годы и по 1,5 миллиарда рублей на 2024 и 2025 годы. В текущем году на восстановление прав дольщиков направлены 3,6 миллиарда рублей."Речь идет о восстановлении прав участников строительства тех комплексов, по которым уже приняты решения наблюдательного Совета федерального Фонда защиты прав дольщиков под гарантии региона или которые ждут подтверждения финансирования. Советующее дополнительное соглашение с федеральным Фондом сейчас проходит согласование в администрации региона", — сказал Москвин.По его словам, заложенные в региональном бюджете средства будут направляться в федеральный Фонд только после отчета о расходовании предыдущих.Также возобновились переговоры с донорами-инвесторами о завершении строительства нескольких крупных и дорогих в достройке жилых комплексов. До середины лета планируется заключить до пяти соглашений с инвесторами по достройке домов, которые находятся в работе Фонда защиты прав дольщиков, но по которым еще нет решений.

https://ria.ru/20210521/kompleks-1733324862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обманутые дольщики в россии, жилье