https://ria.ru/20210527/lavrov-1734442978.html
Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений
Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений - РИА Новости, 27.05.2021
Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений
Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:56
2021-05-27T15:56
2021-05-27T16:40
сергей лавров
леонид кравчук
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Белоруссии может негативно повлиять и на ситуацию на Украине, в том числе и в Донбассе, и отметил, что "будем следить теперь еще и за ситуацией на границе с Беларусью"."Я бы не путал сюжеты (ситуацию с самолетом в Белоруссии и урегулирование в Донбассе - ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html
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сергей лавров, леонид кравчук, москва, белоруссия, франция, германия, украина, в мире