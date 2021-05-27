https://ria.ru/20210527/lavrov-1734442978.html

Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений

Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений - РИА Новости, 27.05.2021

Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений

Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:56

2021-05-27T15:56

2021-05-27T16:40

сергей лавров

леонид кравчук

москва

белоруссия

франция

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Белоруссии может негативно повлиять и на ситуацию на Украине, в том числе и в Донбассе, и отметил, что "будем следить теперь еще и за ситуацией на границе с Беларусью"."Я бы не путал сюжеты (ситуацию с самолетом в Белоруссии и урегулирование в Донбассе - ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html

москва

белоруссия

франция

германия

украина

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сергей лавров, леонид кравчук, москва, белоруссия, франция, германия, украина, в мире