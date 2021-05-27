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Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений
Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений - РИА Новости, 27.05.2021
Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений
Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:56
2021-05-27T16:40
сергей лавров
леонид кравчук
москва
белоруссия
франция
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Белоруссии может негативно повлиять и на ситуацию на Украине, в том числе и в Донбассе, и отметил, что "будем следить теперь еще и за ситуацией на границе с Беларусью"."Я бы не путал сюжеты (ситуацию с самолетом в Белоруссии и урегулирование в Донбассе - ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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сергей лавров, леонид кравчук, москва, белоруссия, франция, германия, украина, в мире

Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений

15:56 27.05.2021 (обновлено: 16:40 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Белоруссии может негативно повлиять и на ситуацию на Украине, в том числе и в Донбассе, и отметил, что "будем следить теперь еще и за ситуацией на границе с Беларусью".
"Я бы не путал сюжеты (ситуацию с самолетом в Белоруссии и урегулирование в Донбассе - ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
11:09
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу
 
Сергей ЛавровЛеонид КравчукМоскваБелоруссияФранцияГерманияУкраинаВ мире
 
 
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