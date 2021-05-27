https://ria.ru/20210527/lavrov-1734440502.html

Лавров призвал прекратить демонизировать власти Белоруссии

Лавров призвал прекратить демонизировать власти Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021

Лавров призвал прекратить демонизировать власти Белоруссии

Россия призывает прекратить демонизировать власти Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления главы делегации Киева в контактной группе РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:43

2021-05-27T15:43

2021-05-27T16:04

россия

ryanair

александр лукашенко

сергей лавров

леонид кравчук

белоруссия

задержание основателя telegram-канала nexta

донбасс

минск

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия призывает прекратить демонизировать власти Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука о необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую страну.Ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко."Что касается вопроса о дальнейшей работе контактной группы и отказе, как заявил господин Кравчук, продолжать ее деятельность в Минске из-за событий вокруг Белоруссии, которые сейчас всех занимают, хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Габона Паком Мубеле Бубейей."Белорусские власти четко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов. Часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили. Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, по дипломатическим меркам, просто неприлично. Да, наверное, и по человеческим меркам тоже", - добавил Лавров.Запад, особенно прибалтийские страны, ведут себя неприлично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с самолетом Ryanair."Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя по дипломатическим меркам неприлично, да, наверное, и по человеческим меркам тоже. Громогласно объявили о санкциях, так же громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. Но требуя расследование, они уже объявили о так называемом "наказании". Это манеры, которые, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Габона.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html

https://ria.ru/20210527/germaniya-1734375615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/borrel-1734414397.html

россия

белоруссия

донбасс

минск

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россия, ryanair, александр лукашенко, сергей лавров, леонид кравчук, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta, донбасс, минск, в мире