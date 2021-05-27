https://ria.ru/20210527/krym-1734405788.html

Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма

Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма - РИА Новости, 27.05.2021

Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма

Немецкая делегация, находящаяся с ознакомительным визитом в Крыму, назвала водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:09

2021-05-27T13:09

2021-05-27T15:31

россия

юрий гемпель

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Немецкая делегация, находящаяся с ознакомительным визитом в Крыму, назвала водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Немцы прибыли в Крым 22 мая. В составе делегации 25 человек. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя. Это позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи воды с 6:00 до 0:00 ежедневно. До этого воду подавали шесть часов в сутки — три утром и три вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.

https://ria.ru/20210422/krym-1729434356.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, юрий гемпель, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, общество