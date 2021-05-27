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Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса - РИА Новости, 27.05.2021
Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
Экономика развивается циклично, это означает, что за взлетом всегда следует падение, а затем восстановление — таким образом, возникновение кризисов время от... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T02:15
2021-05-27T02:15
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
цены на нефть
швейцария
япония
сша
экономика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экономика развивается циклично, это означает, что за взлетом всегда следует падение, а затем восстановление — таким образом, возникновение кризисов время от времени предопределено. Чтобы от них защититься, важно входить в кризис, имея в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Поэтому лучше обходить стороной бумаги компаний, имеющих значительную долговую нагрузку и большую долю короткого долга, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, защитную функцию могут взять на себя российские облигации (и валютные, и рублевые). Финансист призывает не забывать, что акции в силу своей повышенной волатильности также могут сильно пострадать в будущий кризис. По его оценке, средняя просадка в период рецессии портфеля акций составляет 20 процентов, а без рецессии такая коррекция в США была лишь 3 раза в истории (из 20 медвежьих рынков).Лучше других, считает эксперт, турбулентность переносят защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ. "В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото — именно с таким портфелем стоит входить в кризис", — подчеркнул Русецкий.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, цены на нефть, швейцария, япония, сша, экономика

Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса

02:15 27.05.2021
 
© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Depositphotos / gregorylee
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экономика развивается циклично, это означает, что за взлетом всегда следует падение, а затем восстановление — таким образом, возникновение кризисов время от времени предопределено. Чтобы от них защититься, важно входить в кризис, имея в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Поэтому лучше обходить стороной бумаги компаний, имеющих значительную долговую нагрузку и большую долю короткого долга, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
По его словам, защитную функцию могут взять на себя российские облигации (и валютные, и рублевые). Финансист призывает не забывать, что акции в силу своей повышенной волатильности также могут сильно пострадать в будущий кризис. По его оценке, средняя просадка в период рецессии портфеля акций составляет 20 процентов, а без рецессии такая коррекция в США была лишь 3 раза в истории (из 20 медвежьих рынков).
Лучше других, считает эксперт, турбулентность переносят защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ.
"В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото — именно с таким портфелем стоит входить в кризис", — подчеркнул Русецкий.
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БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияЦены на нефтьШвейцарияЯпонияСШАЭкономика
 
 
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