https://ria.ru/20210527/krizis-1734343536.html

Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса

Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса - РИА Новости, 27.05.2021

Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса

Экономика развивается циклично, это означает, что за взлетом всегда следует падение, а затем восстановление — таким образом, возникновение кризисов время от... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T02:15

2021-05-27T02:15

2021-05-27T02:15

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

цены на нефть

швейцария

япония

сша

экономика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экономика развивается циклично, это означает, что за взлетом всегда следует падение, а затем восстановление — таким образом, возникновение кризисов время от времени предопределено. Чтобы от них защититься, важно входить в кризис, имея в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Поэтому лучше обходить стороной бумаги компаний, имеющих значительную долговую нагрузку и большую долю короткого долга, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, защитную функцию могут взять на себя российские облигации (и валютные, и рублевые). Финансист призывает не забывать, что акции в силу своей повышенной волатильности также могут сильно пострадать в будущий кризис. По его оценке, средняя просадка в период рецессии портфеля акций составляет 20 процентов, а без рецессии такая коррекция в США была лишь 3 раза в истории (из 20 медвежьих рынков).Лучше других, считает эксперт, турбулентность переносят защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ. "В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото — именно с таким портфелем стоит входить в кризис", — подчеркнул Русецкий.

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

россия

швейцария

япония

сша

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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, цены на нефть, швейцария, япония, сша, экономика