Не Кравчуку решать, как будет работать контактная группа, заявил Лавров
19:06 27.05.2021 (обновлено: 23:54 27.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не может в одиночку решать, как будет работать ТКГ, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Кравчук высказал мнение, что необходимо искать другую площадку для переговоров вместо Минска. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией и "диктаторским поведением" президента республики Александра Лукашенко.
"Он (Кравчук. — Прим. ред. ), конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа. Она была создана в контексте пакета документов, одобренного на саммите в Минске в 2015 году и затем утвержденного резолюцией СБ ООН. И те, кто подписывал этот пакет документов, они, наверное, будут договариваться, как дальше эту работу выстраивать", — сказал Лавров на пресс-конференции.
На Украине не первый раз говорят о смене площадки переговоров. Так, пресс-секретарь делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".
Как подчеркивали в Госдуме, предложения Киева о смене места встречи ТКГ свидетельствуют о желании сорвать или завести переговорный процесс в тупик. В МИД России такую идею назвали "гипотетической глупостью".
Инцидент с самолетом Ryanair
Самолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
В среду Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, теперь украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Во вторник белорусское посольство направило ноту протеста МИД Украины, назвав решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.