https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734487911.html

Не Кравчуку решать, как будет работать контактная группа, заявил Лавров

Не Кравчуку решать, как будет работать контактная группа, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2021

Не Кравчуку решать, как будет работать контактная группа, заявил Лавров

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не может в одиночку решать, как будет работать ТКГ, отметил глава МИД... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:06

2021-05-27T19:06

2021-05-27T23:54

донбасс

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид украины

леонид кравчук

совет безопасности оон

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098600_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_145d0a29295ad35a9e487b98ed0080f4.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не может в одиночку решать, как будет работать ТКГ, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Кравчук высказал мнение, что необходимо искать другую площадку для переговоров вместо Минска. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией и "диктаторским поведением" президента республики Александра Лукашенко."Он (Кравчук. — Прим. ред. ), конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа. Она была создана в контексте пакета документов, одобренного на саммите в Минске в 2015 году и затем утвержденного резолюцией СБ ООН. И те, кто подписывал этот пакет документов, они, наверное, будут договариваться, как дальше эту работу выстраивать", — сказал Лавров на пресс-конференции.На Украине не первый раз говорят о смене площадки переговоров. Так, пресс-секретарь делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".Как подчеркивали в Госдуме, предложения Киева о смене места встречи ТКГ свидетельствуют о желании сорвать или завести переговорный процесс в тупик. В МИД России такую идею назвали "гипотетической глупостью".Инцидент с самолетом RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.В среду Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, теперь украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Во вторник белорусское посольство направило ноту протеста МИД Украины, назвав решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.

https://ria.ru/20210527/donbass-1734456963.html

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html

https://ria.ru/20210527/lavrov-1734442978.html

донбасс

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, леонид кравчук, совет безопасности оон, минск, белоруссия, в мире