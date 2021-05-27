https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу
Позиция украинской стороны и лично Леонида Кравчука как главы украинской делегации в переговорах по Донбассу зависит от мнения США, слова о смене Минска как... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:09
2021-05-27T11:09
2021-05-27T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Позиция украинской стороны и лично Леонида Кравчука как главы украинской делегации в переговорах по Донбассу зависит от мнения США, слова о смене Минска как площадки для встречи свидетельствуют о желании сорвать или завести переговоры в тупик, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Минск уже не может быть площадкой переговоров Трехсторонней группы по Донбассу, заявил в четверг в эфире канала "Украина-24" экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко."Недостатка желания сорвать переговоры, завести их в тупик, не выполнять подписанные самой Украиной договоренности у украинской стороны никогда не было… Такому перевертышу, как Кравчук – что переговоры, что без них – это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс", - сказал Затулин.По мнению депутата Госдумы, вопрос о месте переговоров, а также в целом ситуация вокруг конфликта на Донбассе будет обсуждаться не в Киеве, решение во многом будет зависеть в том числе от переговоров президентов России и США, которые намечены на 16 июня."Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США. А что касается США, то многое будет зависеть от той встречи, которая 16 июня пройдет в Женеве. Я не переоцениваю результатов встречи, обе стороны занимают определенные позиции и вряд ли от них откажутся, но Украину будут обсуждать без нее, отчего, конечно, на Украине всякие страдания. Причем не только Кравчука, но и его работодателя – президента (Владимира) Зеленского", - сказал Затулин.Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия, ryanair, александр лукашенко, мид украины, леонид кравчук, госдума рф, константин затулин, белоруссия, киев, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости.
Позиция украинской стороны и лично Леонида Кравчука
как главы украинской делегации в переговорах по Донбассу зависит от мнения США, слова о смене Минска как площадки для встречи свидетельствуют о желании сорвать или завести переговоры в тупик, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин
.
Минск уже не может быть площадкой переговоров Трехсторонней группы по Донбассу, заявил в четверг в эфире канала "Украина-24" экс-президент Украины
, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Недостатка желания сорвать переговоры, завести их в тупик, не выполнять подписанные самой Украиной договоренности у украинской стороны никогда не было… Такому перевертышу, как Кравчук – что переговоры, что без них – это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс", - сказал Затулин.
По мнению депутата Госдумы, вопрос о месте переговоров, а также в целом ситуация вокруг конфликта на Донбассе будет обсуждаться не в Киеве, решение во многом будет зависеть в том числе от переговоров президентов России и США, которые намечены на 16 июня.
"Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США. А что касается США, то многое будет зависеть от той встречи, которая 16 июня пройдет в Женеве. Я не переоцениваю результатов встречи, обе стороны занимают определенные позиции и вряд ли от них откажутся, но Украину будут обсуждать без нее, отчего, конечно, на Украине всякие страдания. Причем не только Кравчука, но и его работодателя – президента (Владимира) Зеленского", - сказал Затулин.
Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.