Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу
Позиция украинской стороны и лично Леонида Кравчука как главы украинской делегации в переговорах по Донбассу зависит от мнения США, слова о смене Минска как... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:09
2021-05-27T11:09
россия
ryanair
александр лукашенко
мид украины
леонид кравчук
госдума рф
константин затулин
белоруссия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153006/86/1530068695_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_b4e5202e9bd48481ef98d612fcad4bb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Позиция украинской стороны и лично Леонида Кравчука как главы украинской делегации в переговорах по Донбассу зависит от мнения США, слова о смене Минска как площадки для встречи свидетельствуют о желании сорвать или завести переговоры в тупик, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Минск уже не может быть площадкой переговоров Трехсторонней группы по Донбассу, заявил в четверг в эфире канала "Украина-24" экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко."Недостатка желания сорвать переговоры, завести их в тупик, не выполнять подписанные самой Украиной договоренности у украинской стороны никогда не было… Такому перевертышу, как Кравчук – что переговоры, что без них – это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс", - сказал Затулин.По мнению депутата Госдумы, вопрос о месте переговоров, а также в целом ситуация вокруг конфликта на Донбассе будет обсуждаться не в Киеве, решение во многом будет зависеть в том числе от переговоров президентов России и США, которые намечены на 16 июня."Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США. А что касается США, то многое будет зависеть от той встречи, которая 16 июня пройдет в Женеве. Я не переоцениваю результатов встречи, обе стороны занимают определенные позиции и вряд ли от них откажутся, но Украину будут обсуждать без нее, отчего, конечно, на Украине всякие страдания. Причем не только Кравчука, но и его работодателя – президента (Владимира) Зеленского", - сказал Затулин.Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210527/granitsa-1734371296.html
россия
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153006/86/1530068695_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_a75a81df759e8288b1a18f11259feb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ryanair, александр лукашенко, мид украины, леонид кравчук, госдума рф, константин затулин, белоруссия, киев, в мире

В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу

11:09 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Позиция украинской стороны и лично Леонида Кравчука как главы украинской делегации в переговорах по Донбассу зависит от мнения США, слова о смене Минска как площадки для встречи свидетельствуют о желании сорвать или завести переговоры в тупик, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Минск уже не может быть площадкой переговоров Трехсторонней группы по Донбассу, заявил в четверг в эфире канала "Украина-24" экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Недостатка желания сорвать переговоры, завести их в тупик, не выполнять подписанные самой Украиной договоренности у украинской стороны никогда не было… Такому перевертышу, как Кравчук – что переговоры, что без них – это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс", - сказал Затулин.
По мнению депутата Госдумы, вопрос о месте переговоров, а также в целом ситуация вокруг конфликта на Донбассе будет обсуждаться не в Киеве, решение во многом будет зависеть в том числе от переговоров президентов России и США, которые намечены на 16 июня.
"Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США. А что касается США, то многое будет зависеть от той встречи, которая 16 июня пройдет в Женеве. Я не переоцениваю результатов встречи, обе стороны занимают определенные позиции и вряд ли от них откажутся, но Украину будут обсуждать без нее, отчего, конечно, на Украине всякие страдания. Причем не только Кравчука, но и его работодателя – президента (Владимира) Зеленского", - сказал Затулин.
Таможенный пункт пропуска Щебекино на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
10:42
В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной
Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияRyanairАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныЛеонид КравчукГосдума РФКонстантин ЗатулинБелоруссияКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Американский генерал призвал не допустить войну с Россией и Китаем
02:47Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
Лента новостейМолния