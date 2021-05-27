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Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса - РИА Новости, 27.05.2021
Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T02:35
2021-05-27T02:35
2021-05-27T02:35
кайл мизоками
россия
x-37b
ян новиков
концерн пво "алмаз-антей"
сша
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular Mechanics автор Кайл Мизоками.По его словам, орбитальный самолет X-37B существуют в единственной модификации, и сейчас он не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80. Автор предположил, что один космолет сможет вместить не более трех боеприпасов.В статье говорится, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария, вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более массивный ядерный удар. Тем не менее, как отметил автор, мини-шаттлу не удастся остаться визуально незамеченным.Мизоками пришел к выводу, что мини-шаттл X-37B не имеет реальной стратегической ценности.Ранее гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.
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кайл мизоками, россия, x-37b, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сша
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Американский космический мини-шаттл X-37B
может нанести ядерный удар по России
лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular Mechanics
автор Кайл Мизоками
.
По его словам, орбитальный самолет X-37B существуют в единственной модификации, и сейчас он не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80. Автор предположил, что один космолет сможет вместить не более трех боеприпасов.
"Единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить", — пояснил Мизоками.
В статье говорится, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария, вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более массивный ядерный удар. Тем не менее, как отметил автор, мини-шаттлу не удастся остаться визуально незамеченным.
"Русские заранее увидят приближающийся космический аппарат. Такой вот сюрприз. Не существует реального способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и избежать возмездия, и никакой гипотетический космолет, оснащенный ядерным оружием, не сделает это более вероятным", — подчеркнул публицист.
Мизоками пришел к выводу, что мини-шаттл X-37B не имеет реальной стратегической ценности.
Ранее гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей
" Ян Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.