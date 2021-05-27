https://ria.ru/20210527/kosmos-1734345460.html

Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса

Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса - РИА Новости, 27.05.2021

Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса

Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T02:35

2021-05-27T02:35

2021-05-27T02:35

кайл мизоками

россия

x-37b

ян новиков

концерн пво "алмаз-антей"

сша

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular Mechanics автор Кайл Мизоками.По его словам, орбитальный самолет X-37B существуют в единственной модификации, и сейчас он не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80. Автор предположил, что один космолет сможет вместить не более трех боеприпасов.В статье говорится, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария, вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более массивный ядерный удар. Тем не менее, как отметил автор, мини-шаттлу не удастся остаться визуально незамеченным.Мизоками пришел к выводу, что мини-шаттл X-37B не имеет реальной стратегической ценности.Ранее гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.

https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html

россия

сша

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кайл мизоками, россия, x-37b, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сша