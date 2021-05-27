Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/kosmos-1734345460.html
Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса - РИА Новости, 27.05.2021
Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T02:35
2021-05-27T02:35
кайл мизоками
россия
x-37b
ян новиков
концерн пво "алмаз-антей"
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155619/88/1556198819_0:120:2305:1417_1920x0_80_0_0_f7b31969ac4362f29da006b9d6a73561.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular Mechanics автор Кайл Мизоками.По его словам, орбитальный самолет X-37B существуют в единственной модификации, и сейчас он не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80. Автор предположил, что один космолет сможет вместить не более трех боеприпасов.В статье говорится, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария, вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более массивный ядерный удар. Тем не менее, как отметил автор, мини-шаттлу не удастся остаться визуально незамеченным.Мизоками пришел к выводу, что мини-шаттл X-37B не имеет реальной стратегической ценности.Ранее гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155619/88/1556198819_129:0:2177:1536_1920x0_80_0_0_669dcc1d6db5eab8ed509c7c4eed06b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кайл мизоками, россия, x-37b, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сша

Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса

02:35 27.05.2021
 
© Senior Airman Timothy KirchnerЗапуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
© Senior Airman Timothy Kirchner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии, пишет в статье для журнала Popular Mechanics автор Кайл Мизоками.
По его словам, орбитальный самолет X-37B существуют в единственной модификации, и сейчас он не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80. Автор предположил, что один космолет сможет вместить не более трех боеприпасов.

"Единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить", — пояснил Мизоками.

В статье говорится, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария, вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более массивный ядерный удар. Тем не менее, как отметил автор, мини-шаттлу не удастся остаться визуально незамеченным.

"Русские заранее увидят приближающийся космический аппарат. Такой вот сюрприз. Не существует реального способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и избежать возмездия, и никакой гипотетический космолет, оснащенный ядерным оружием, не сделает это более вероятным", — подчеркнул публицист.

Мизоками пришел к выводу, что мини-шаттл X-37B не имеет реальной стратегической ценности.
Ранее гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.
Американские военные во время учений
21 мая, 08:00
"Россия и Китай не ожидали". В США создали тайную армию
 
Кайл МизокамиРоссияX-37BЯн НовиковКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Источник: в агентстве по управлению госимуществом Красноярского края идет проверка
10:37Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам
10:36Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии
10:35Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном
10:31Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
10:17Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям
10:15Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
10:10Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
10:09Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
10:09В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны
10:07Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
10:07Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности
10:02В Либертарианской партии заявили об обысках в Москве и Красноярске
09:58Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военных
09:57Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
09:52Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море
09:48В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
09:46Экс-мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции
09:44В МИД рассказали о помощи задержанной в Минске россиянке
09:42В Сочинском нацпарке в фотоловушку попала редкая рысь
Лента новостейМолния