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Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге - РИА Новости, 27.05.2021
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T22:52
2021-05-27T22:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".По его словам, в городе подготовлен план развертывания дополнительных коек, однако пока необходимости в этом нет.Губернатор напомнил, что за 2020 год городская система здравоохранения укрепилась."Она способна выдержать определенную нагрузку, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются", - сказал он.По данным властей, на прошлой неделе расширены мощности стационара-трансформера в Госпитале для ветеранов войн (102 койки, в том числе 19 реанимационных), возобновлена работа павильона №5 в "Ленэкспо" на 295 коек. Возобновила прием инфекционных пациентов больница 38 имени Н.А. Семашко, где развернуто 357 коек.В настоящее время пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в Петербурге принимают 13 городских и два федеральных стационарах – всего 5992 койки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

22:52 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Пост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".
По его словам, в городе подготовлен план развертывания дополнительных коек, однако пока необходимости в этом нет.
Губернатор напомнил, что за 2020 год городская система здравоохранения укрепилась.
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"Она способна выдержать определенную нагрузку, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются", - сказал он.
По данным властей, на прошлой неделе расширены мощности стационара-трансформера в Госпитале для ветеранов войн (102 койки, в том числе 19 реанимационных), возобновлена работа павильона №5 в "Ленэкспо" на 295 коек. Возобновила прием инфекционных пациентов больница 38 имени Н.А. Семашко, где развернуто 357 коек.
В настоящее время пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в Петербурге принимают 13 городских и два федеральных стационарах – всего 5992 койки.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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