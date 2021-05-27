https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734509388.html

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге - РИА Новости, 27.05.2021

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T22:52

2021-05-27T22:52

2021-05-27T22:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".По его словам, в городе подготовлен план развертывания дополнительных коек, однако пока необходимости в этом нет.Губернатор напомнил, что за 2020 год городская система здравоохранения укрепилась."Она способна выдержать определенную нагрузку, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются", - сказал он.По данным властей, на прошлой неделе расширены мощности стационара-трансформера в Госпитале для ветеранов войн (102 койки, в том числе 19 реанимационных), возобновлена работа павильона №5 в "Ленэкспо" на 295 коек. Возобновила прием инфекционных пациентов больница 38 имени Н.А. Семашко, где развернуто 357 коек.В настоящее время пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в Петербурге принимают 13 городских и два федеральных стационарах – всего 5992 койки.

https://ria.ru/20210527/virus-1734428616.html

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