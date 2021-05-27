https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734509388.html
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге - РИА Новости, 27.05.2021
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T22:52
2021-05-27T22:52
2021-05-27T22:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".По его словам, в городе подготовлен план развертывания дополнительных коек, однако пока необходимости в этом нет.Губернатор напомнил, что за 2020 год городская система здравоохранения укрепилась."Она способна выдержать определенную нагрузку, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются", - сказал он.По данным властей, на прошлой неделе расширены мощности стационара-трансформера в Госпитале для ветеранов войн (102 койки, в том числе 19 реанимационных), возобновлена работа павильона №5 в "Ленэкспо" на 295 коек. Возобновила прием инфекционных пациентов больница 38 имени Н.А. Семашко, где развернуто 357 коек.В настоящее время пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в Петербурге принимают 13 городских и два федеральных стационарах – всего 5992 койки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
в Санкт-Петербурге контролируемая, коек достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно", - сказал Беглов в эфире телеканала "78"
.
По его словам, в городе подготовлен план развертывания дополнительных коек, однако пока необходимости в этом нет.
Губернатор напомнил, что за 2020 год городская система здравоохранения укрепилась.
"Она способна выдержать определенную нагрузку, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются", - сказал он.
По данным властей, на прошлой неделе расширены мощности стационара-трансформера в Госпитале для ветеранов войн (102 койки, в том числе 19 реанимационных), возобновлена работа павильона №5 в "Ленэкспо" на 295 коек. Возобновила прием инфекционных пациентов больница 38 имени Н.А. Семашко, где развернуто 357 коек.
В настоящее время пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в Петербурге принимают 13 городских и два федеральных стационарах – всего 5992 койки.