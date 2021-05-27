https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734383774.html

В России за сутки выписали 9759 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 9759 человек после COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021

В России за сутки выписали 9759 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9 759 человек после COVID-19, за все время - 4 651 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:32

2021-05-27T11:32

2021-05-27T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 759 человек после COVID-19, за все время - 4 651 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 759 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 651 849", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2886, Санкт-Петербурге - 1391, Подмосковье - 631.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество