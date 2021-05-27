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В России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.05.2021
В России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 9039, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:31
2021-05-27T11:31
2021-05-27T12:49
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 9039, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8373 заболевших. Темп прироста составил 0,18%. Симптомов не было у 1293 (14,3%) человек. Умерли 402 пациента, выписали после лечения — 9759.Больше всего заразившихся выявили в Москве (3105), Санкт-Петербурге (836), Подмосковье (735), Ростовской (184), Воронежской (149) и Нижегородской (144) областях. Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Ненецком автономном округе (три), Еврейской автономной области (два).Ни одного случая не зафиксировали в Чукотском автономном округе.Всего с начала пандемии в России выявили 5 035 207 заболевших, из них не удалось спасти 120 002. Выздоровели 4 651 849 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 167,4 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 168,4 миллиона. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.Наиболее подвержены инфекции США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке в списке и по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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