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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734383554.html
В России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.05.2021
В России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 9039, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:31
2021-05-27T12:49
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франция
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общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 9039, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8373 заболевших. Темп прироста составил 0,18%. Симптомов не было у 1293 (14,3%) человек. Умерли 402 пациента, выписали после лечения — 9759.Больше всего заразившихся выявили в Москве (3105), Санкт-Петербурге (836), Подмосковье (735), Ростовской (184), Воронежской (149) и Нижегородской (144) областях. Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Ненецком автономном округе (три), Еврейской автономной области (два).Ни одного случая не зафиксировали в Чукотском автономном округе.Всего с начала пандемии в России выявили 5 035 207 заболевших, из них не удалось спасти 120 002. Выздоровели 4 651 849 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 167,4 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 168,4 миллиона. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.Наиболее подвержены инфекции США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке в списке и по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусом

11:31 27.05.2021 (обновлено: 12:49 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 9039, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 8373 заболевших. Темп прироста составил 0,18%. Симптомов не было у 1293 (14,3%) человек. Умерли 402 пациента, выписали после лечения — 9759.
Больше всего заразившихся выявили в Москве (3105), Санкт-Петербурге (836), Подмосковье (735), Ростовской (184), Воронежской (149) и Нижегородской (144) областях. Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Ненецком автономном округе (три), Еврейской автономной области (два).
Ни одного случая не зафиксировали в Чукотском автономном округе.
Вакцинация от COVID-19 в России
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
Всего с начала пандемии в России выявили 5 035 207 заболевших, из них не удалось спасти 120 002. Выздоровели 4 651 849 человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 167,4 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 168,4 миллиона. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.
Наиболее подвержены инфекции США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке в списке и по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
 
Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаФранцияИталияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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