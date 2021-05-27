Губернатор ЯНАО выступил на Невском международном экологическом конгрессе
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии по Арктике Невского международного экологического конгресса, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.
"Дмитрий Артюхов принял участие в дискуссии, посвященной экологическим вопросам в Арктике, которая состоялась в рамках профильного международного форума в Санкт-Петербурге. С докладами по "арктической повестке" также выступили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители федеральных ведомств и компаний", - говорится в сообщении.
Основной темой заседания стали процессы, которые происходят в связи с потеплением климата с вечной мерзлотой, и их влияние на экономику и экологию российской Арктики.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов поддержал создание государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты и рассказал о собственной работе региона по созданию лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности.
"Стоимость уже построенных в нашем регионе капитальных объектов составляет 10 триллионов рублей. При этом последняя геокрилогическая карта, о чем говорил министр природных ресурсов, была создана в 80-х годах. Не существует актуальных норм, которые бы давали прогноз, что будет с мерзлотой именно у нас на Ямале. В каждом регионе эти процессы протекают по-разному", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Также он рассказал о совместной работе с предприятиями по мониторингу объектов топливно-энергетической инфраструктуры, в частности, инициативе, которую реализует совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти" - "Мессояханефтегаз". Соответствующее соглашение было заключено между предприятием и правительством региона. По мнению главы округа, эта работа имеет ключевое значение для снижения потенциальных экологических рисков в Арктике, которые связаны с повреждением промышленных объектов в силу растепления грунтов.
Также в своем выступлении губернатор округа затронул тему высвобождения парниковых газов и образования так называемых "воронок" в связи с таянием мерзлоты и выхода на поверхность опасных патогенов, уточняют власти.