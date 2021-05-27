Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210527/kongress-1734466579.html
Губернатор ЯНАО выступил на Невском международном экологическом конгрессе
Губернатор ЯНАО выступил на Невском международном экологическом конгрессе - РИА Новости, 27.05.2021
Губернатор ЯНАО выступил на Невском международном экологическом конгрессе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии по Арктике Невского международного экологического конгресса,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:29
2021-05-27T17:29
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
алексей чекунков
земля
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
арктика
роснефть
газпром нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152885/06/1528850644_0:230:2767:1786_1920x0_80_0_0_75580dcfbe19c02ed1b48e383909bc44.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии по Арктике Невского международного экологического конгресса, сообщает в четверг пресс-служба главы региона."Дмитрий Артюхов принял участие в дискуссии, посвященной экологическим вопросам в Арктике, которая состоялась в рамках профильного международного форума в Санкт-Петербурге. С докладами по "арктической повестке" также выступили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители федеральных ведомств и компаний", - говорится в сообщении.Основной темой заседания стали процессы, которые происходят в связи с потеплением климата с вечной мерзлотой, и их влияние на экономику и экологию российской Арктики.Глава Ямала Дмитрий Артюхов поддержал создание государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты и рассказал о собственной работе региона по созданию лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности."Стоимость уже построенных в нашем регионе капитальных объектов составляет 10 триллионов рублей. При этом последняя геокрилогическая карта, о чем говорил министр природных ресурсов, была создана в 80-х годах. Не существует актуальных норм, которые бы давали прогноз, что будет с мерзлотой именно у нас на Ямале. В каждом регионе эти процессы протекают по-разному", - приводятся в сообщении слова губернатора.Также он рассказал о совместной работе с предприятиями по мониторингу объектов топливно-энергетической инфраструктуры, в частности, инициативе, которую реализует совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти" - "Мессояханефтегаз". Соответствующее соглашение было заключено между предприятием и правительством региона. По мнению главы округа, эта работа имеет ключевое значение для снижения потенциальных экологических рисков в Арктике, которые связаны с повреждением промышленных объектов в силу растепления грунтов.Также в своем выступлении губернатор округа затронул тему высвобождения парниковых газов и образования так называемых "воронок" в связи с таянием мерзлоты и выхода на поверхность опасных патогенов, уточняют власти.
https://ria.ru/20210513/proekt-1732124952.html
https://ria.ru/20210527/zabolevaemost-1734457463.html
россия
земля
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152885/06/1528850644_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_f517125f67146784febba531d4139ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий артюхов, алексей чекунков, земля, ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика, роснефть, газпром нефть, александр козлов (глава минприроды), общество, экономика

Губернатор ЯНАО выступил на Невском международном экологическом конгрессе

17:29 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии по Арктике Невского международного экологического конгресса, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.
"Дмитрий Артюхов принял участие в дискуссии, посвященной экологическим вопросам в Арктике, которая состоялась в рамках профильного международного форума в Санкт-Петербурге. С докладами по "арктической повестке" также выступили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители федеральных ведомств и компаний", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 13:37Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямала представил вице-премьеру проект Северного широтного хода
Основной темой заседания стали процессы, которые происходят в связи с потеплением климата с вечной мерзлотой, и их влияние на экономику и экологию российской Арктики.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов поддержал создание государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты и рассказал о собственной работе региона по созданию лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности.
"Стоимость уже построенных в нашем регионе капитальных объектов составляет 10 триллионов рублей. При этом последняя геокрилогическая карта, о чем говорил министр природных ресурсов, была создана в 80-х годах. Не существует актуальных норм, которые бы давали прогноз, что будет с мерзлотой именно у нас на Ямале. В каждом регионе эти процессы протекают по-разному", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Также он рассказал о совместной работе с предприятиями по мониторингу объектов топливно-энергетической инфраструктуры, в частности, инициативе, которую реализует совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти" - "Мессояханефтегаз". Соответствующее соглашение было заключено между предприятием и правительством региона. По мнению главы округа, эта работа имеет ключевое значение для снижения потенциальных экологических рисков в Арктике, которые связаны с повреждением промышленных объектов в силу растепления грунтов.
Также в своем выступлении губернатор округа затронул тему высвобождения парниковых газов и образования так называемых "воронок" в связи с таянием мерзлоты и выхода на поверхность опасных патогенов, уточняют власти.
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
16:48Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховАлексей ЧекунковЗемляЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)АрктикаРоснефтьГазпром нефтьАлександр Козлов (глава Минприроды)ОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Лента новостейМолния