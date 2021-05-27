https://ria.ru/20210527/koloniya-1734422158.html
В Австрии назвали условия, при которых ЕС избежит участи "колонии"
В Австрии назвали условия, при которых ЕС избежит участи "колонии" - РИА Новости, 27.05.2021
В Австрии назвали условия, при которых ЕС избежит участи "колонии"
Евросоюзу необходима общая внешняя политика и улучшенная координация в сфере обороны, чтобы в будущем претендовать на роль важного игрока в мире, а не стать... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:28
2021-05-27T14:28
2021-05-27T14:28
россия
александер ван дер беллен
евросоюз
китай
австрия
сша
в мире
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Евросоюзу необходима общая внешняя политика и улучшенная координация в сфере обороны, чтобы в будущем претендовать на роль важного игрока в мире, а не стать "колонией" мировых держав, заявил в четверг федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен.По его словам, согласно стратегическому прогнозу на 2030-2040, в мире будет как минимум четыре важных игрока - США, КНР, Россия и ЕС."Евросоюз мог бы быть важным игроком, но очень трудно иметь общую точку зрения на нашу внешнюю политику. Президент (РФ Владимир) Путин в ходе нашей беседы два года назад в Сочи обратил мое внимание на тот факт, что все 27 стран ЕС тратят на военные расходы в 3 или 4 раза больше, чем Россия. А я спросил "и кто кого боится?", - сказал Ван дер Беллен на панельной дискуссии с эстонской коллегой в Вене.Он отметил, что в перспективе Евросоюзу нужно озаботиться как минимум двумя моментами - внешней политикой и обороной.Он добавил, что в долгосрочной перспективе, через 20 лет, важность экспорта газа и нефти изменится из-за усилий в борьбе с климатическим кризисом, что коснется и России.
https://ria.ru/20210527/avstriya-1734413354.html
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россия, александер ван дер беллен, евросоюз, китай, австрия, сша, в мире