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Житель Тульской области получил семь лет колонии за попытку задавить жену
Житель Тульской области получил семь лет колонии за попытку задавить жену - РИА Новости, 27.05.2021
Житель Тульской области получил семь лет колонии за попытку задавить жену
Суд в Тульской области приговорил к семи годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался задавить свою жену после того, как она запретила ему... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:11
2021-05-27T12:11
2021-05-27T12:11
тульская область
дубенский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к семи годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался задавить свою жену после того, как она запретила ему садиться пьяным за руль, женщина лишилась ноги, сообщило СУСК России по региону.Инцидент произошел вечером 28 октября 2020 года в селе Воскресенское Дубенского района на автомобильной стоянке у одного из магазинов."Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний злоумышленник, управляя автомобилем, совершил наезд на свою супругу, ударив ее передней частью машины, а после того, как потерпевшая упала, вновь совершил на нее наезд, после чего скрылся с места происшествия. Свои действия мужчина совершил после того, как его жена попыталась убедить его покинуть автомобиль и не управлять им в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.В результате произошедшего женщине пришлось ампутировать ногу."В ходе судебного следствия потерпевшая заявила, что ее супруг не виновен в совершении преступления и произошедшее явилось несчастным случаем. Однако суд согласился с представленными Следственным комитетом доказательствами и вынес обвинительный приговор", - информирует следственное управление.За покушение на убийство мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210524/ssora-1733604513.html
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тульская область, дубенский район, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости.
Суд в Тульской области
приговорил к семи годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался задавить свою жену после того, как она запретила ему садиться пьяным за руль, женщина лишилась ноги, сообщило СУСК России по региону.
Инцидент произошел вечером 28 октября 2020 года в селе Воскресенское Дубенского района
на автомобильной стоянке у одного из магазинов.
"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний злоумышленник, управляя автомобилем, совершил наезд на свою супругу, ударив ее передней частью машины, а после того, как потерпевшая упала, вновь совершил на нее наезд, после чего скрылся с места происшествия. Свои действия мужчина совершил после того, как его жена попыталась убедить его покинуть автомобиль и не управлять им в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В результате произошедшего женщине пришлось ампутировать ногу.
"В ходе судебного следствия потерпевшая заявила, что ее супруг не виновен в совершении преступления и произошедшее явилось несчастным случаем. Однако суд согласился с представленными Следственным комитетом доказательствами и вынес обвинительный приговор", - информирует следственное управление.
За покушение на убийство мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.