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Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории"

Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории" - РИА Новости, 27.05.2021

Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов оценил ситуацию в стране в последние годы как "самую трудную в истории", текст... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:02

2021-05-27T14:02

2021-05-27T14:02

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 27 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов оценил ситуацию в стране в последние годы как "самую трудную в истории", текст послания опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего", - заявил Ким Чен Ын, отметив, что достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты" и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/oruzhie-1593128485.html

кндр (северная корея)

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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире