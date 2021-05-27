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Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории"
Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории" - РИА Новости, 27.05.2021
Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории"
Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов оценил ситуацию в стране в последние годы как "самую трудную в истории", текст... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:02
2021-05-27T14:02
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 27 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов оценил ситуацию в стране в последние годы как "самую трудную в истории", текст послания опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего", - заявил Ким Чен Ын, отметив, что достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты" и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории"

14:02 27.05.2021
 
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : ЦТАК
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СЕУЛ, 27 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов оценил ситуацию в стране в последние годы как "самую трудную в истории", текст послания опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего", - заявил Ким Чен Ын, отметив, что достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.
Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты" и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.
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