https://ria.ru/20210527/klimat-1734347052.html

Метеорологи ожидают рекордно жаркий год в ближайшие пять лет

Метеорологи ожидают рекордно жаркий год в ближайшие пять лет - РИА Новости, 27.05.2021

Метеорологи ожидают рекордно жаркий год в ближайшие пять лет

По меньшей мере один рекордно жаркий год, вероятно, выдастся в ближайшие пять лет, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), ссылающаяся на... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T04:48

2021-05-27T04:48

2021-05-27T04:48

погода

климат

всемирная метеорологическая организация

великобритания

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576096738_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_769144681e6ff1573227c69be85659b7.jpg

ООН, 27 мая - РИА Новости. По меньшей мере один рекордно жаркий год, вероятно, выдастся в ближайшие пять лет, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), ссылающаяся на исследование, проведенное Метеорологической службой ВеликобританииСогласно исследованию, "есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений", сообщается на сайте ООН.Таким образом, температура в жаркий год превзойдет показатели 2016 года. Отмечается, что среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня."Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие", - приводятся на сайте слова генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, климат, всемирная метеорологическая организация, великобритания, оон, в мире