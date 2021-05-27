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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/kino-1734292911.html
Муми-мама, ирландские гопники и якутская тайна. Что идет в кино
Муми-мама, ирландские гопники и якутская тайна. Что идет в кино - РИА Новости, 27.05.2021
Муми-мама, ирландские гопники и якутская тайна. Что идет в кино
В прокат выходят картины о подростках, начинающих актерах, якутских тайнах и создательнице муми-троллей. Фильм о недавних школьниках "Дублинские дебоширы" будет РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:00
2021-05-27T08:02
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходят картины о подростках, начинающих актерах, якутских тайнах и создательнице муми-троллей. Фильм о недавних школьниках "Дублинские дебоширы" будет любопытен выпускникам. Любители хоррора оценят якутский ужастик "Иччи". Интригующая "Туве" расскажет о детской писательнице и ее взрослых интересах, а "Играй со мной" — про актерскую профессию. О кинопремьерах — в материале РИА Новости.Дублинские пацаныВ школах последний звонок, а в кинотеатрах — "Дублинские дебоширы", комедия о взрослении ирландских школьников.Главный герой, выпускник Мэтью (Дин-Чарльз Чапман, тот самый юный король Томмен из "Игры престолов") вместе с лучшими друзьями хочет незабываемо провести первое лето "свободной взрослой жизни". А это — буйные вечеринки, драки, запрещенные вещества, необдуманные решения и нарушения всех возможных правил и запретов.С одной стороны, сюжет не нов, но действие развивается стремительно и динамично, а локации, диалоги и перепалки быстро сменяются. Режиссер Оуэн Мэкен добавляет артхауса и визуально превращает рутину дублинских улиц в сюрреалистическое американское ток-шоу. Это стирает границу между реальностью и фантазиями героев. Получился своеобразный ирландский "Заводной апельсин".В картине снялась Аня Тейлор-Джой. Ее героиня Джен совсем непохожа на Бет из "Хода королевы". А Трэвис Фиммел из "Викингов" показывает свою совсем не брутальную сторону.В саундтреке фильма — Joy Division, Chemical Brothers, Primal Scream. Так что, кроме визуального, получите еще и музыкальное удовольствие.Якутский хоррорСпоры о том, умеют ли якутские режиссеры снимать кино, давно решены (да!). Но оказывается, что там есть и местные Хичкоки-Линчи. Мистический хоррор "Иччи" Костаса Марсаана это подтверждает.Вообще-то, самые первые их картины были именно в этом стиле, появился даже поджанр "якутский хоррор". Неспешное повествование, все очень атмосферно, колоритно.Действие "Иччи" разворачивается в далекой деревне. Молодая семья приезжает в место, откуда из-за древнего проклятия когда-то ушли люди, но через столетия вернулись и, несмотря на загадочную историю, вынуждены оставаться.Вскоре ночью случается мистическое происшествие. Старожилы говорят, что такое уже было много лет назад. Это еще одна особенность якутского кино. По словам Марсаана, на Севере время воспринимается по-другому, оно не линейное, а цикличное."Все события кажутся застывшими — прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно в кадре, и понятие времени исчезает. При этом наши предания имеют определенный смысл, они не просто пугают, а рассказывают, как человек должен понимать природу и окружающий мир через определенные образы", — поясняет режиссер.В "Иччи" Марсаан объединяет фольклорные особенности Якутии, таинственную атмосферу и актуальные темы, а именно философию народа саха и мир технологий и гаджетов XXI века.Фильм уже заинтересовал весь мир: итальянская прокатная компания TVCO покажет его в Европе, американская High Octane Pictures займется дистрибуцией в США и Канаде.Бэкстейдж и актеры Все думают, мир кино — это гламур, красивые платья и костюмы, блеск приемов и вечеринок. О том, что это не так, — фильм "Играй со мной"."Ты что, такой гениальный? Где твоя Снегурочка?" — вопрос начинающему актеру на пробах.В такой атмосфере постоянного аврала, цейтнота и спешки — весь фильм. Сценарии пишутся в прокуренных комнатах под громкие споры соседей, репетиции проходят в парках, на мостах и в каморках.Профессиональный актер пытается пробиться в кино. Продюсер решает влюбиться, чтобы сделать фильм "как в реальности".В итоге герои случайно встречаются в городе, а череда нелепых и смешных ситуаций заставляет их путешествовать по Москве, встречая колоритных персонажей, в том числе нервного директора кинокомпании (Гоша Куценко) и властного театрального режиссера (Мария Машкова).Жанр фильма такой же непредсказуемый: это и комедия, и драма, и фарс, и триллер. Ну и киношники смеются над театральными артистами, звукооператорами или актерами озвучания.Бонусом — камео, например, Ирины Апексимовой или Noize MC.Муми-мама ТувеЕще один стоящий внимания скандинавский байопик. После нежной и драматичной "Астрид" (Линдгрен, 2018 год), в прокате — "Туве" про создательницу муми-троллей.В картине основное внимание уделяется личной жизни Туве Янссон, ее поискам (творческим и не только), открытию своей идентичности. Как оказалось, мы многое не знаем о детской писательнице.Только что окончилась Вторая мировая, Хельсинки. Туве пытается сделать карьеру художницы, а на досуге, чтобы заработать денег, придумывает, записывает и иллюстрирует истории о муми-троллях. Фильм показывает, как Янссон погружается в богемную атмосферу. Визиты на выставки современного искусства чередуются с шумными вечеринками и театральными показами.Там возникают отношения с женатым политиком, шокируя общество, а потом с театральным режиссером Вивикой Бэндлер. Именно она посоветовала Туве сосредоточиться на историях о лесных фантастических героях.Несмотря на противоречивый сюжет (непросто в байопике, сосредоточенном на личной жизни, не скатиться в пошлость или предсказуемость), картина получилась эстетически любопытной и не лишенной интриги. К тому же эти скандинавы, оказывается, способны на итальянские страсти!Интересно наблюдать за тем, как личные переживания обычно игривой и веселой Туве влияют на ее картины и рассказы. Как простой диалог или незначительная на первый взгляд сцена находят отражение на холсте или бумаге.Конечно, не обходится без художественного вымысла, все же это не документальный фильм.
https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html
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что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, астрид линдгрен, ирина апексимова, гоша куценко, москва, сша, игра престолов (сериал)

Муми-мама, ирландские гопники и якутская тайна. Что идет в кино

08:00 27.05.2021 (обновлено: 08:02 27.05.2021)
 
© Russian World VisionКадр из фильма "Туве"
Кадр из фильма Туве
© Russian World Vision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходят картины о подростках, начинающих актерах, якутских тайнах и создательнице муми-троллей. Фильм о недавних школьниках "Дублинские дебоширы" будет любопытен выпускникам. Любители хоррора оценят якутский ужастик "Иччи". Интригующая "Туве" расскажет о детской писательнице и ее взрослых интересах, а "Играй со мной" — про актерскую профессию. О кинопремьерах — в материале РИА Новости.

Дублинские пацаны

В школах последний звонок, а в кинотеатрах — "Дублинские дебоширы", комедия о взрослении ирландских школьников.
Главный герой, выпускник Мэтью (Дин-Чарльз Чапман, тот самый юный король Томмен из "Игры престолов") вместе с лучшими друзьями хочет незабываемо провести первое лето "свободной взрослой жизни". А это — буйные вечеринки, драки, запрещенные вещества, необдуманные решения и нарушения всех возможных правил и запретов.
© "Парадиз"Кадр из фильма "Дублинские дебоширы"
Кадр из фильма Дублинские дебоширы
© "Парадиз"
Кадр из фильма "Дублинские дебоширы"
С одной стороны, сюжет не нов, но действие развивается стремительно и динамично, а локации, диалоги и перепалки быстро сменяются.
Режиссер Оуэн Мэкен добавляет артхауса и визуально превращает рутину дублинских улиц в сюрреалистическое американское ток-шоу. Это стирает границу между реальностью и фантазиями героев. Получился своеобразный ирландский "Заводной апельсин".
© "Парадиз"

Чапмен в фильме "Дублинские дебоширы"

Кадр из фильма Дублинские дебоширы
1 из 4

Чапмен в фильме "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
© "Парадиз"

Тейлор-Джон и Чапмен в фильме "Дублинские дебоширы"

Кадр из фильма Дублинские дебоширы
2 из 4

Тейлор-Джон и Чапмен в фильме "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
© "Парадиз"

Фиммел и Коул в фильме "Дублинские дебоширы"

Кадр из фильма Дублинские дебоширы
3 из 4

Фиммел и Коул в фильме "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
© "Парадиз"

Чапмен в картине "Дублинские дебоширы"

Кадр из фильма Дублинские дебоширы
4 из 4

Чапмен в картине "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
1 из 4

Чапмен в фильме "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
2 из 4

Тейлор-Джон и Чапмен в фильме "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
3 из 4

Фиммел и Коул в фильме "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
4 из 4

Чапмен в картине "Дублинские дебоширы"

© "Парадиз"
В картине снялась Аня Тейлор-Джой. Ее героиня Джен совсем непохожа на Бет из "Хода королевы". А Трэвис Фиммел из "Викингов" показывает свою совсем не брутальную сторону.
В саундтреке фильма — Joy Division, Chemical Brothers, Primal Scream. Так что, кроме визуального, получите еще и музыкальное удовольствие.
© "Парадиз"Тейлор-Джой в фильме "Дублинские дебоширы"
Кадр из фильма Дублинские дебоширы
© "Парадиз"
Тейлор-Джой в фильме "Дублинские дебоширы"

Якутский хоррор

Споры о том, умеют ли якутские режиссеры снимать кино, давно решены (да!). Но оказывается, что там есть и местные Хичкоки-Линчи. Мистический хоррор "Иччи" Костаса Марсаана это подтверждает.
Вообще-то, самые первые их картины были именно в этом стиле, появился даже поджанр "якутский хоррор". Неспешное повествование, все очень атмосферно, колоритно.
© "Capella Film"Кадр из фильма "Иччи"
Кадр из фильма Иччи
© "Capella Film"
Кадр из фильма "Иччи"
Действие "Иччи" разворачивается в далекой деревне. Молодая семья приезжает в место, откуда из-за древнего проклятия когда-то ушли люди, но через столетия вернулись и, несмотря на загадочную историю, вынуждены оставаться.
Вскоре ночью случается мистическое происшествие. Старожилы говорят, что такое уже было много лет назад. Это еще одна особенность якутского кино. По словам Марсаана, на Севере время воспринимается по-другому, оно не линейное, а цикличное.
© "Capella Film"Кадр из фильма "Иччи"
Кадр из фильма Иччи
© "Capella Film"
Кадр из фильма "Иччи"
"Все события кажутся застывшими — прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно в кадре, и понятие времени исчезает. При этом наши предания имеют определенный смысл, они не просто пугают, а рассказывают, как человек должен понимать природу и окружающий мир через определенные образы", — поясняет режиссер.
В "Иччи" Марсаан объединяет фольклорные особенности Якутии, таинственную атмосферу и актуальные темы, а именно философию народа саха и мир технологий и гаджетов XXI века.
© "Capella Film"Кадр из фильма "Иччи"
Кадр из фильма Иччи
1 из 2
Кадр из фильма "Иччи"
© "Capella Film"
© "Capella Film"

Сцена из фильма "Иччи"

Кадр из фильма Иччи
2 из 2

Сцена из фильма "Иччи"

© "Capella Film"
1 из 2
Кадр из фильма "Иччи"
© "Capella Film"
2 из 2

Сцена из фильма "Иччи"

© "Capella Film"
Фильм уже заинтересовал весь мир: итальянская прокатная компания TVCO покажет его в Европе, американская High Octane Pictures займется дистрибуцией в США и Канаде.
Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана
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Бэкстейдж и актеры

Все думают, мир кино — это гламур, красивые платья и костюмы, блеск приемов и вечеринок. О том, что это не так, — фильм "Играй со мной".
© АРТЛАЙТ (2020)Куценко в фильме "Играй со мной"
Кадр из фильма Играй со мной
© АРТЛАЙТ (2020)
Куценко в фильме "Играй со мной"
"Почти все готово, осталось сценарий написать и актеров подобрать", — говорят героине-продюсеру.
"Ты что, такой гениальный? Где твоя Снегурочка?" — вопрос начинающему актеру на пробах.
В такой атмосфере постоянного аврала, цейтнота и спешки — весь фильм. Сценарии пишутся в прокуренных комнатах под громкие споры соседей, репетиции проходят в парках, на мостах и в каморках.
© АРТЛАЙТ (2020)Кадр из фильма "Играй со мной"
Кадр из фильма Играй со мной
1 из 3
Кадр из фильма "Играй со мной"
© АРТЛАЙТ (2020)
© АРТЛАЙТ (2020)

Сцена из фильма "Играй со мной"

Кадр из фильма Играй со мной
2 из 3

Сцена из фильма "Играй со мной"

© АРТЛАЙТ (2020)
© АРТЛАЙТ (2020)

Фрагмент из фильма "Играй со мной"

Кадр из фильма Играй со мной
3 из 3

Фрагмент из фильма "Играй со мной"

© АРТЛАЙТ (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Играй со мной"
© АРТЛАЙТ (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Играй со мной"

© АРТЛАЙТ (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Играй со мной"

© АРТЛАЙТ (2020)
Профессиональный актер пытается пробиться в кино. Продюсер решает влюбиться, чтобы сделать фильм "как в реальности".
В итоге герои случайно встречаются в городе, а череда нелепых и смешных ситуаций заставляет их путешествовать по Москве, встречая колоритных персонажей, в том числе нервного директора кинокомпании (Гоша Куценко) и властного театрального режиссера (Мария Машкова).
Жанр фильма такой же непредсказуемый: это и комедия, и драма, и фарс, и триллер. Ну и киношники смеются над театральными артистами, звукооператорами или актерами озвучания.
Бонусом — камео, например, Ирины Апексимовой или Noize MC.

Муми-мама Туве

© Russian World VisionКадр из фильма "Туве"
Кадр из фильма Туве
© Russian World Vision
Кадр из фильма "Туве"
Еще один стоящий внимания скандинавский байопик. После нежной и драматичной "Астрид" (Линдгрен, 2018 год), в прокате — "Туве" про создательницу муми-троллей.
В картине основное внимание уделяется личной жизни Туве Янссон, ее поискам (творческим и не только), открытию своей идентичности. Как оказалось, мы многое не знаем о детской писательнице.
Только что окончилась Вторая мировая, Хельсинки. Туве пытается сделать карьеру художницы, а на досуге, чтобы заработать денег, придумывает, записывает и иллюстрирует истории о муми-троллях. Фильм показывает, как Янссон погружается в богемную атмосферу. Визиты на выставки современного искусства чередуются с шумными вечеринками и театральными показами.
Там возникают отношения с женатым политиком, шокируя общество, а потом с театральным режиссером Вивикой Бэндлер. Именно она посоветовала Туве сосредоточиться на историях о лесных фантастических героях.
© Russian World VisionКадр из фильма "Туве"
Кадр из фильма Туве
1 из 3
Кадр из фильма "Туве"
© Russian World Vision
© Russian World Vision

Сцена из фильма "Туве"

Кадр из фильма Туве
2 из 3

Сцена из фильма "Туве"

© Russian World Vision
© Russian World Vision

Фрагмент из фильма "Туве"

Кадр из фильма Туве
3 из 3

Фрагмент из фильма "Туве"

© Russian World Vision
1 из 3
Кадр из фильма "Туве"
© Russian World Vision
2 из 3

Сцена из фильма "Туве"

© Russian World Vision
3 из 3

Фрагмент из фильма "Туве"

© Russian World Vision
Несмотря на противоречивый сюжет (непросто в байопике, сосредоточенном на личной жизни, не скатиться в пошлость или предсказуемость), картина получилась эстетически любопытной и не лишенной интриги. К тому же эти скандинавы, оказывается, способны на итальянские страсти!
Интересно наблюдать за тем, как личные переживания обычно игривой и веселой Туве влияют на ее картины и рассказы. Как простой диалог или незначительная на первый взгляд сцена находят отражение на холсте или бумаге.
Конечно, не обходится без художественного вымысла, все же это не документальный фильм.
Кадр из фильма Скажи ей
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