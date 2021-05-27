https://ria.ru/20210527/kiberataki-1734442715.html

В Генпрокуратуре рассказали о кибератаках на подростков и пенсионеров

В Генпрокуратуре рассказали о кибератаках на подростков и пенсионеров - РИА Новости, 27.05.2021

В Генпрокуратуре рассказали о кибератаках на подростков и пенсионеров

Генпрокуратура РФ обратила внимание на то, как часто киберпреступники атакуют подростков, пенсионеров и инвалидов, сообщается на портале правовой статистики... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:55

2021-05-27T15:55

2021-05-27T16:22

россия

генеральная прокуратура рф

мурманская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Генпрокуратура РФ обратила внимание на то, как часто киберпреступники атакуют подростков, пенсионеров и инвалидов, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.По данным ведомства, за первые четыре месяца 2021 года, на преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации приходится более четверти регистрируемых деяний (27,2% или 184,9 тысячи), при этом темпы их прироста хоть и замедлились, но остаются значительными (+31,5%). А удельный вес в структуре всех мошенничеств почти достиг 70%."В текущем году в 23,5 тысячи случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры, в 2,4 тысячи – несовершеннолетние, в 988 – инвалиды I и II группы", - говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам четырех месяцев, киберпреступлениям были наиболее подвержены жители Карелии (213,2 факта на 100 тысяч населения), Коми (189) и Мурманской области (182,6).В целом, как отмечается в информации, криминогенная обстановка в стране по итогам первых четырех месяцев текущего года остается относительно стабильной. Было выявлено 679,8 тысячи преступлений. В то же время отмечавшаяся в I квартале тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений (-1,8 %) сменилась сопоставимым по значению ростом (+1,1 %).Наиболее интенсивно растет количество зарегистрированных преступлений в 46 регионах России. Самый серьезный рост отмечается в Санкт-Петербурге, Чечне и Тыве.

https://ria.ru/20210527/krazhi-1734440093.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/moshennichestvo-1731712871.html

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мурманская область

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россия, генеральная прокуратура рф, мурманская область, санкт-петербург, общество