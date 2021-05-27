https://ria.ru/20210527/katastrofa-1734487303.html
Ученые предупредили о приближении катастрофы на Земле
Ученые предупредили о приближении катастрофы на Земле - РИА Новости, 27.05.2021
Ученые предупредили о приближении катастрофы на Земле
Ученые из США предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай. Об этом пишет... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:03
2021-05-27T19:03
2021-05-27T19:41
земля
глобальное потепление
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ученые из США предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай. Об этом пишет Phys.org.По мере роста температуры на планете арктические льды начинают таять. Это напрямую влияет на жизнь людей. Однако не меньшую опасность для человечества представляет и Антарктика. В этом регионе достаточно льда, чтобы в результате глобального потепления спровоцировать повышение уровня Мирового океана на 60 метров, отмечают специалисты.Согласно последним исследованиям, таяние ледников может выйти из-под контроля всего лишь за несколько десятилетий. При этом сокращение парниковых газов и технологический прогресс, скорее всего, не предотвратят катастрофу, считают ученые. При сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния примерно к 2060 году. Повышение уровня Мирового океана достигнет таких размеров, которые станут необратимыми во временных масштабах существования человечества. Очищение атмосферы Земли от углекислого газа к тому моменту не сможет остановить этот процесс, и к 2100 году уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем сегодня, подытожили специалисты.
https://ria.ru/20210525/kaspiy-1733820444.html
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земля, глобальное потепление, в мире