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Ленинградская область
https://ria.ru/20210527/ipoteka-1734394293.html
Глава Ленобласти попросил правительство РФ продлить льготную ипотеку
Глава Ленобласти попросил правительство РФ продлить льготную ипотеку - РИА Новости, 27.05.2021
Глава Ленобласти попросил правительство РФ продлить льготную ипотеку
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действие программы... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:19
2021-05-27T12:19
ленинградская область
александр дрозденко
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действие программы "Льготная ипотека" еще на два с половиной года - до 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства региона."Главные аргументы из письма губернатора Ленинградской области Михаилу Мишустину о продлении программы: "льготная ипотека" стимулировала жилищное строительство и дала возможность большему числу жителей региона улучшить свои жилищные условия", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.За все время действия "Льготной ипотеки" в Ленинградской области выдано около семь тысяч кредитов на сумму почти 21 миллиард рублей. В настоящее время ведется строительство на 520 строительный площадках, общей площадью возводимого жилья 7,43 миллиона квадратных метров.Правительство РФ в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.
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александр дрозденко, михаил мишустин

Глава Ленобласти попросил правительство РФ продлить льготную ипотеку

12:19 27.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действие программы "Льготная ипотека" еще на два с половиной года - до 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Главные аргументы из письма губернатора Ленинградской области Михаилу Мишустину о продлении программы: "льготная ипотека" стимулировала жилищное строительство и дала возможность большему числу жителей региона улучшить свои жилищные условия", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.
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За все время действия "Льготной ипотеки" в Ленинградской области выдано около семь тысяч кредитов на сумму почти 21 миллиард рублей. В настоящее время ведется строительство на 520 строительный площадках, общей площадью возводимого жилья 7,43 миллиона квадратных метров.
Правительство РФ в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоМихаил Мишустин
 
 
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