https://ria.ru/20210527/investprivlekatelnost-1734435267.html

Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов - РИА Новости, 27.05.2021

Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Московская область занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по данным RAEX, АСИ, Росинфа, сообщила министр инвестиций,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:22

2021-05-27T15:22

2021-05-27T15:22

новости подмосковья

raex

агентство стратегических инициатив (аси)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Московская область занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по данным RAEX, АСИ, Росинфа, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Также Московская область занимает второе место в рейтинге регионов России по инфраструктурному и инвестиционному потенциалу, третье место в рейтинге регионов России по производственному потенциалу после Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734290884.html

московская область (подмосковье)

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2021

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raex, агентство стратегических инициатив (аси), московская область (подмосковье)