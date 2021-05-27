https://ria.ru/20210527/investprivlekatelnost-1734435267.html
Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов
Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов - РИА Новости, 27.05.2021
Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов
Московская область занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по данным RAEX, АСИ, Росинфа, сообщила министр инвестиций,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:22
2021-05-27T15:22
2021-05-27T15:22
новости подмосковья
raex
агентство стратегических инициатив (аси)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Московская область занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по данным RAEX, АСИ, Росинфа, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Также Московская область занимает второе место в рейтинге регионов России по инфраструктурному и инвестиционному потенциалу, третье место в рейтинге регионов России по производственному потенциалу после Москвы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734290884.html
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raex, агентство стратегических инициатив (аси), московская область (подмосковье)