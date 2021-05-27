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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210527/investprivlekatelnost-1734435267.html
Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов
Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов - РИА Новости, 27.05.2021
Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов
Московская область занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по данным RAEX, АСИ, Росинфа, сообщила министр инвестиций,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:22
2021-05-27T15:22
новости подмосковья
raex
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Московская область занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по данным RAEX, АСИ, Росинфа, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Также Московская область занимает второе место в рейтинге регионов России по инфраструктурному и инвестиционному потенциалу, третье место в рейтинге регионов России по производственному потенциалу после Москвы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734290884.html
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raex, агентство стратегических инициатив (аси), московская область (подмосковье)

Подмосковье — первое в рейтинге инвестпривлекательности регионов

15:22 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Московская область занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по данным RAEX, АСИ, Росинфа, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Инвестиционный климат в Московской области... Первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов... Второе место Москва, третье место Санкт-Петербург", - сказала Зиновьева в ходе 148-го заседания Мособлдумы.
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Вчера, 16:55Новости Подмосковья
Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье
Также Московская область занимает второе место в рейтинге регионов России по инфраструктурному и инвестиционному потенциалу, третье место в рейтинге регионов России по производственному потенциалу после Москвы и Санкт-Петербурга.
 
Новости ПодмосковьяRAEXАгентство стратегических инициатив (АСИ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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