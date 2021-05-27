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Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112
Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112 - РИА Новости, 27.05.2021
Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112
Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:47
2021-05-27T16:10
ил-76мд
ан-124
безопасность
россия
ил-112
владимир путин
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России Владимир Путин."Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов", - заявил Путин в четверг на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.Он отметил также, что сейчас с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124."Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов", - сказал президент РФ.Путин предложил в рамках совещания обсудить, как эффективно решить эту задачу, и определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.
https://ria.ru/20210330/polet-1603479468.html
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ил-76мд, ан-124, безопасность, россия, ил-112, владимир путин

Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112

15:47 27.05.2021 (обновлено: 16:10 27.05.2021)
 
© Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкВторой полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
© Пресс-служба ОАК
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России Владимир Путин.
"Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов", - заявил Путин в четверг на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
Второй испытательный полет Ил-112В
30 марта, 16:17
Опубликовано видео второго полета Ил-112В
Он отметил также, что сейчас с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124.
"Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов", - сказал президент РФ.
Путин предложил в рамках совещания обсудить, как эффективно решить эту задачу, и определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.
Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
30 марта, 18:40Авторы
Штатные испытания: Ил-112В – новый транспортник из России
 
Ил-76МДАн-124БезопасностьРоссияИл-112Владимир Путин
 
 
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