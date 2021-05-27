https://ria.ru/20210527/il-112-1734441277.html

Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112

Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112 - РИА Новости, 27.05.2021

Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112

Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:47

2021-05-27T15:47

2021-05-27T16:10

ил-76мд

ан-124

безопасность

россия

ил-112

владимир путин

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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России Владимир Путин."Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов", - заявил Путин в четверг на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.Он отметил также, что сейчас с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124."Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов", - сказал президент РФ.Путин предложил в рамках совещания обсудить, как эффективно решить эту задачу, и определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.

https://ria.ru/20210330/polet-1603479468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/il-112v-1603514897.html

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2021

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ил-76мд, ан-124, безопасность, россия, ил-112, владимир путин