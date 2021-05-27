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В Китае открылось международное ЭКСПО индустрии больших данных
В Китае открылось международное ЭКСПО индустрии больших данных - РИА Новости, 27.05.2021
В Китае открылось международное ЭКСПО индустрии больших данных
Международное ЭКСПО индустрии больших данных-2021 открылось в среду в городе Гуйян на юго-западе Китая. На нем представлены передовые научно-технологические... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:16
2021-05-27T12:16
2021-05-27T12:16
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МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Международное ЭКСПО индустрии больших данных-2021 открылось в среду в городе Гуйян на юго-западе Китая. На нем представлены передовые научно-технологические инновации и достижения в соответствующих отраслях.В трехдневном мероприятии, которое проходит в форматах онлайн и офлайн, принимают участие 225 отечественных и зарубежных предприятий. В его рамках запланировано шесть диалогов на высоком уровне по таким темам, как безопасность цифровых данных, интеллектуальная трансформация с помощью сети 5G и цифровизация промышленности, сообщили в оргкомитете.Китайское международное ЭКСПО индустрии больших данных - первая в своем роде выставка в Китае - начало проводиться с 2015 года. В 2019 году данное мероприятие привлекло более 448 предприятий из 59 стран и регионов мира и закончилось подписанием контрактов на общую сумму около 100,8 миллиарда юаней (15,7 миллиарда долларов).В 2020 году данное мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.Горная провинция Гуйчжоу, административным центром которой является город Гуйян, является первой пилотной зоной по развитию индустрии больших данных в Китае. В ней весомые отраслевые игроки, такие как Apple, Huawei и Tencent, создают центры облачных вычислений и больших данных, а также свои региональные штаб-квартиры.
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китай, гуйян, технологии
МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Международное ЭКСПО индустрии больших данных-2021 открылось в среду в городе Гуйян
на юго-западе Китая. На нем представлены передовые научно-технологические инновации и достижения в соответствующих отраслях.
В трехдневном мероприятии, которое проходит в форматах онлайн и офлайн, принимают участие 225 отечественных и зарубежных предприятий. В его рамках запланировано шесть диалогов на высоком уровне по таким темам, как безопасность цифровых данных, интеллектуальная трансформация с помощью сети 5G и цифровизация промышленности, сообщили в оргкомитете.
Китайское международное ЭКСПО индустрии больших данных - первая в своем роде выставка в Китае - начало проводиться с 2015 года. В 2019 году данное мероприятие привлекло более 448 предприятий из 59 стран и регионов мира и закончилось подписанием контрактов на общую сумму около 100,8 миллиарда юаней (15,7 миллиарда долларов).
В 2020 году данное мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.
Горная провинция Гуйчжоу, административным центром которой является город Гуйян, является первой пилотной зоной по развитию индустрии больших данных в Китае. В ней весомые отраслевые игроки, такие как Apple, Huawei и Tencent, создают центры облачных вычислений и больших данных, а также свои региональные штаб-квартиры.