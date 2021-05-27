https://ria.ru/20210527/gruziya-1734465629.html

Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле

Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле - РИА Новости, 27.05.2021

Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле

Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня, но для россиян это ничего не меняет, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T21:09

2021-05-27T21:09

2021-05-27T21:09

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня, но для россиян это ничего не меняет, сообщает АТОР.Эксперты напоминают, что выезд путешественников из нашей страны в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной."Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время какие-либо решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют", – поясняет руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.В документе говорится, что с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.Из этого правила есть исключения. Они действуют для дипработников, военнослужащих и других особых категорий граждан РФ. Пройти границу по земле также могут граждане, которые направляются в другую страну для ухода за больными близкими родственниками или, например, к месту проживания супруга (супруги), или для лечения. Но при условии предъявления соответствующих документов (или их копий), которые, вероятно, будут тщательно проверяться.Аналогичным образом пересекается сухопутная граница между Россией и Белоруссией гражданами РФ, следующими на лечение в санатории соседнего государства.Как и ранее, сейчас прилететь в Грузию российские граждане могут только со стыковкой в другой стране. В середине июня перелет из Москвы в Тбилиси и обратно через Армению стоит около 40 тысяч рублей.Билеты через Стамбул можно найти по цене около 31-35 тысяч рублей, но перевозка в Турцию по-прежнему ограничена. Возможность приехать в Грузию по земле у россиян все же есть, но только после авиаперелета: речь идет о переезде наземным транспортом из Армении (открытой для туризма из России, как этой страной, так и Оперштабом) или Турции. Учитывая ограничения, поездка через Армению представляется экспертам более реалистичной.

https://ria.ru/20210525/gruziya-1733791048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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