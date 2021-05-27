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Туризм
https://ria.ru/20210527/gruziya-1734465629.html
Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле
Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле - РИА Новости, 27.05.2021
Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле
Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня, но для россиян это ничего не меняет, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:09
2021-05-27T21:09
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
армения
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня, но для россиян это ничего не меняет, сообщает АТОР.Эксперты напоминают, что выезд путешественников из нашей страны в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной."Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время какие-либо решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют", – поясняет руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.В документе говорится, что с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.Из этого правила есть исключения. Они действуют для дипработников, военнослужащих и других особых категорий граждан РФ. Пройти границу по земле также могут граждане, которые направляются в другую страну для ухода за больными близкими родственниками или, например, к месту проживания супруга (супруги), или для лечения. Но при условии предъявления соответствующих документов (или их копий), которые, вероятно, будут тщательно проверяться.Аналогичным образом пересекается сухопутная граница между Россией и Белоруссией гражданами РФ, следующими на лечение в санатории соседнего государства.Как и ранее, сейчас прилететь в Грузию российские граждане могут только со стыковкой в другой стране. В середине июня перелет из Москвы в Тбилиси и обратно через Армению стоит около 40 тысяч рублей.Билеты через Стамбул можно найти по цене около 31-35 тысяч рублей, но перевозка в Турцию по-прежнему ограничена. Возможность приехать в Грузию по земле у россиян все же есть, но только после авиаперелета: речь идет о переезде наземным транспортом из Армении (открытой для туризма из России, как этой страной, так и Оперштабом) или Турции. Учитывая ограничения, поездка через Армению представляется экспертам более реалистичной.
https://ria.ru/20210525/gruziya-1733791048.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, армения, грузия

Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле

21:09 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Иванов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня, но для россиян это ничего не меняет, сообщает АТОР.
Эксперты напоминают, что выезд путешественников из нашей страны в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной.
"Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время какие-либо решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют", – поясняет руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
В документе говорится, что с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
Из этого правила есть исключения. Они действуют для дипработников, военнослужащих и других особых категорий граждан РФ. Пройти границу по земле также могут граждане, которые направляются в другую страну для ухода за больными близкими родственниками или, например, к месту проживания супруга (супруги), или для лечения. Но при условии предъявления соответствующих документов (или их копий), которые, вероятно, будут тщательно проверяться.
Аналогичным образом пересекается сухопутная граница между Россией и Белоруссией гражданами РФ, следующими на лечение в санатории соседнего государства.
Как и ранее, сейчас прилететь в Грузию российские граждане могут только со стыковкой в другой стране. В середине июня перелет из Москвы в Тбилиси и обратно через Армению стоит около 40 тысяч рублей.
Билеты через Стамбул можно найти по цене около 31-35 тысяч рублей, но перевозка в Турцию по-прежнему ограничена.
Возможность приехать в Грузию по земле у россиян все же есть, но только после авиаперелета: речь идет о переезде наземным транспортом из Армении (открытой для туризма из России, как этой страной, так и Оперштабом) или Турции. Учитывая ограничения, поездка через Армению представляется экспертам более реалистичной.
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 12:07Туризм
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
 
Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмАрменияГрузия
 
 
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