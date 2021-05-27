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В Коми проверяют последствия природного явления "грифон" на нефтескважине
В Коми проверяют последствия природного явления "грифон" на нефтескважине - РИА Новости, 27.05.2021
В Коми проверяют последствия природного явления "грифон" на нефтескважине
Следователи проведут процессуальную проверку на месте схода малотоксичной горной породы под Усинском, сообщила пресс-служба СК по Коми. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:41
2021-05-27T14:41
2021-05-27T16:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Следователи проведут процессуальную проверку на месте схода малотоксичной горной породы под Усинском, сообщила пресс-служба СК по Коми.Смесь из песка, глины, торфа и воды вышла на поверхность из нефтяной скважины, принадлежащей компании "ЛУКОЙЛ-Коми" — "дочке" корпорации, работающей в Тимано-Печорской провинции. Это природное явление называется "грифон", его сотрудники "Усинскнефтегаза" заметили во время планового обхода производственных объектов. Пользователи соцсетей, увидев видео с жидкостью грязно-серого цвета, приняли инцидент за нефтеразлив.Экологи отнесли породу к четвертому классу — "малотоксичных" (глина, мелкая фракция песка), что характерно для поверхностных грунтов этого региона.Компания проинформировала об инциденте усинский территориальный отдел управления Ростехнадзора.
https://ria.ru/20210521/neft-1733259170.html
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россия, республика коми, лукойл, следственный комитет россии (ск рф), усинск, происшествия