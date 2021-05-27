https://ria.ru/20210527/granitsa-1734371296.html

В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной

В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной - РИА Новости, 27.05.2021

В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной

Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ недружественные действия с ее стороны, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:42

2021-05-27T10:42

2021-05-27T10:55

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ недружественные действия с ее стороны, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов."Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.По его словам, сухопутный участок российско-украинской границы оборудован в соответствии с установленными Погранслужбой требованиями к техническому прикрытию государственной границы, что позволяет осуществлять контроль за соблюдением административно-правовых режимов в ходе пограничной деятельности."В настоящий момент наши пограничные подразделения располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы в мирное время и в случае обострения обстановки", - добавил Кулишов.

https://ria.ru/20210527/rov-1734358231.html

россия

украина

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россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность