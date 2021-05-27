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В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной
В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной - РИА Новости, 27.05.2021
В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной
Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ недружественные действия с ее стороны, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:42
2021-05-27T10:42
2021-05-27T10:55
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ недружественные действия с ее стороны, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов."Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.По его словам, сухопутный участок российско-украинской границы оборудован в соответствии с установленными Погранслужбой требованиями к техническому прикрытию государственной границы, что позволяет осуществлять контроль за соблюдением административно-правовых режимов в ходе пограничной деятельности."В настоящий момент наши пограничные подразделения располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы в мирное время и в случае обострения обстановки", - добавил Кулишов.
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россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной
в ответ недружественные действия с ее стороны, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ
России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов
.
"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.
По его словам, сухопутный участок российско-украинской границы оборудован в соответствии с установленными Погранслужбой требованиями к техническому прикрытию государственной границы, что позволяет осуществлять контроль за соблюдением административно-правовых режимов в ходе пограничной деятельности.
"В настоящий момент наши пограничные подразделения располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы в мирное время и в случае обострения обстановки", - добавил Кулишов.