https://ria.ru/20210527/granitsa-1734351109.html

В Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих перейти границу

В Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих перейти границу - РИА Новости, 27.05.2021

В Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих перейти границу

Минобороны Азербайджана заявило о попытке армянских военнослужащих перейти границу, задержаны шестеро армянских военных. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T07:57

2021-05-27T07:57

2021-05-27T08:15

минобороны азербайджана

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 27 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о попытке армянских военнослужащих перейти границу, задержаны шестеро армянских военных."Двадцать седьмого мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Согласно сообщению, шесть армянских военных были обезоружены и взяты в плен. По данным азербайджанских военных, задержанные пытались заминировать пути снабжения."Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танков вооруженных сил Армении. В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210526/azerbaydzhan-1734287208.html

https://ria.ru/20210526/pashinyan-1734137300.html

азербайджан

армения

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минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире