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В Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих перейти границу
В Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих перейти границу - РИА Новости, 27.05.2021
В Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих перейти границу
Минобороны Азербайджана заявило о попытке армянских военнослужащих перейти границу, задержаны шестеро армянских военных. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:57
2021-05-27T07:57
2021-05-27T08:15
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БАКУ, 27 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о попытке армянских военнослужащих перейти границу, задержаны шестеро армянских военных."Двадцать седьмого мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Согласно сообщению, шесть армянских военных были обезоружены и взяты в плен. По данным азербайджанских военных, задержанные пытались заминировать пути снабжения."Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танков вооруженных сил Армении. В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210526/azerbaydzhan-1734287208.html
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минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире