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Правительство утвердило новую систему управления госпрограммами
Правительство утвердило новую систему управления госпрограммами - РИА Новости, 27.05.2021
Правительство утвердило новую систему управления госпрограммами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новой системы управления госпрограммами, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:30
2021-05-27T09:30
2021-05-27T09:30
россия
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новой системы управления госпрограммами, сообщает пресс-служба кабмина."С 2022 года в России начнёт действовать новая система управления госпрограммами (ГП), трансформируются подходы к их разработке и реализации. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что для каждой госпрограммы создадут перечень общественно значимых показателей, связанных с национальными целями развития, чтобы лучше понимать, как реализация ГП влияет на жизнь населения и насколько эффективно выполняются мероприятия.Кроме того, в ГП будет проектная часть, предусматривающая выполнение задач за определенный промежуток времени, например, мероприятия, связанные с инвестициями в строительство школ, детских садов, больниц."При этом в госпрограммах сохранятся и процессные – реализуемые на постоянной основе – мероприятия. Они, в частности, будут представлены мерами социальной поддержки, которые невозможно завершить как отдельный проект. Речь, например, о пособиях при рождении ребёнка", - добавляется в сообщении.Уточняется, что на уровне заместителей председателя кабмина будут назначены кураторы ГП, а под их руководством начнут работать управляющие советы, которые смогут вносить изменения в паспорта госпрограмм, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии.По данным пресс-службы кабмина, ГП уменьшатся в объёме и обретут однородную структуру. Постановление фиксирует пять основных компонентов, обязательных для всех ГП: перечень стратегических приоритетов, паспорт госпрограммы, паспорта федеральных, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, планы реализации структурных элементов и акты, необходимые для реализации программы."Ожидается, что изменения позволят сфокусировать госпрограммы на достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России, повысят их эффективность и упростят контроль за реализацией мероприятий", - подчеркивается в сообщении.
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россия, михаил мишустин, политика
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
подписал постановление об утверждении новой системы управления госпрограммами, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 2022 года в России начнёт действовать новая система управления госпрограммами (ГП), трансформируются подходы к их разработке и реализации. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждой госпрограммы создадут перечень общественно значимых показателей, связанных с национальными целями развития, чтобы лучше понимать, как реализация ГП влияет на жизнь населения и насколько эффективно выполняются мероприятия.
Кроме того, в ГП будет проектная часть, предусматривающая выполнение задач за определенный промежуток времени, например, мероприятия, связанные с инвестициями в строительство школ, детских садов, больниц.
"При этом в госпрограммах сохранятся и процессные – реализуемые на постоянной основе – мероприятия. Они, в частности, будут представлены мерами социальной поддержки, которые невозможно завершить как отдельный проект. Речь, например, о пособиях при рождении ребёнка", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что на уровне заместителей председателя кабмина будут назначены кураторы ГП, а под их руководством начнут работать управляющие советы, которые смогут вносить изменения в паспорта госпрограмм, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии.
По данным пресс-службы кабмина, ГП уменьшатся в объёме и обретут однородную структуру. Постановление фиксирует пять основных компонентов, обязательных для всех ГП: перечень стратегических приоритетов, паспорт госпрограммы, паспорта федеральных, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, планы реализации структурных элементов и акты, необходимые для реализации программы.
"Ожидается, что изменения позволят сфокусировать госпрограммы на достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России, повысят их эффективность и упростят контроль за реализацией мероприятий", - подчеркивается в сообщении.