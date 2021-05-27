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Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации
Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации - РИА Новости, 27.05.2021
Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:19
2021-05-27T16:19
2021-05-27T16:50
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук."Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.Компанию признали виновной в повторном неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.Ранее суд уже штрафовал компанию на 6 миллионов рублей за-за неудаление запрещенного контента.
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