https://ria.ru/20210527/google-1734447709.html

Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации

Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации - РИА Новости, 27.05.2021

Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:19

2021-05-27T16:19

2021-05-27T16:50

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технологии

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россия

google

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук."Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.Компанию признали виновной в повторном неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.Ранее суд уже штрафовал компанию на 6 миллионов рублей за-за неудаление запрещенного контента.

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2021

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москва, технологии, происшествия, россия, google