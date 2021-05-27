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Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации
Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации - РИА Новости, 27.05.2021
Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:19
2021-05-27T16:50
москва
технологии
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук."Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.Компанию признали виновной в повторном неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.Ранее суд уже штрафовал компанию на 6 миллионов рублей за-за неудаление запрещенного контента.
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москва, технологии, происшествия, россия, google

Суд оштрафовал Google за неудаление заблокированной в России информации

16:19 27.05.2021 (обновлено: 16:50 27.05.2021)
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Jens Meyer
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.
"Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.
Компанию признали виновной в повторном неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.
Ранее суд уже штрафовал компанию на 6 миллионов рублей за-за неудаление запрещенного контента.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
14:23
Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей
 
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