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Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google - РИА Новости, 27.05.2021
Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы, однако если угрозы от этой платформы будут превышать ее... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:03
2021-05-27T00:03
андрей липов
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы, однако если угрозы от этой платформы будут превышать ее пользу, возможен и более радикальный подход, сообщил глава ведомства Андрей Липов.Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных. По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи - с призывами к экстремизму."Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ней будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно", - рассказал Липов журналистам, отвечая на вопрос об условиях реализации угрозы по замедление трафика сервисов Google.Запрещенную информацию, которая сейчас присутствует в продуктах Google, глава Роскомнадзора назвал "ложкой дегтя в бочке с медом".
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андрей липов, россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google

00:03 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы, однако если угрозы от этой платформы будут превышать ее пользу, возможен и более радикальный подход, сообщил глава ведомства Андрей Липов.
Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных. По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи - с призывами к экстремизму.
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"Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ней будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно", - рассказал Липов журналистам, отвечая на вопрос об условиях реализации угрозы по замедление трафика сервисов Google.
Запрещенную информацию, которая сейчас присутствует в продуктах Google, глава Роскомнадзора назвал "ложкой дегтя в бочке с медом".
 
Андрей ЛиповРоссияYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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